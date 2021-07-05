Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına sandığa gitme çağrısı - Son Dakika

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Zürfettin Hacıoğlu, Bulgaristan'da gelecek ay yapılacak erken parlamento seçimi için çifte vatandaşlığı bulunanlara sandığa gitme çağrısında bulundu.

Sakarya Balkan Göçmenleri Derneğinin 16. Olağan Genel Kurulu'na katılan Hacıoğlu, kurulda yaptığı konuşmada, 4 Nisan'daki seçimlerde Türkiye'de 35 sandık kurulduğunu anımsattı.

Hacıoğlu, sandıkların uzak ve yetersiz olması sebebiyle mağduriyetlerin oluştuğunu belirterek, "Çalışmalarımız sonuç vermiş ve 11 Temmuz'da yapılacak seçimlerde Türkiye'de 112 sandık açılması Bulgaristan Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu süreçte ciddi katkısı olan görevlilere de ayrıca teşekkür ederiz." dedi.

Sandıkların Sakarya, Antalya, Adana, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de kurulacağını aktaran Hacıoğlu, "Mahallemize kadar gelen seçim sandıklarına gidelim, en temel hakkımızı kullanalım." diye konuştu.