Türkiye'de yaşayan Çinliler: Yarasa yeyip yemediğimi soran oldu - Son Dakika

Çin'de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle, yurt dışında yaşayan Çinliler, yaşadıkları ülkelerin vatandaşları tarafından ön yargıyla karşılanıyor. Türkiye'de yaşayan Çin vatandaşları Yasemin Song ve Emilia Zhang da bu sorunlara dikkat çekerek, ayrımcılığın kendilerini tehdit ettiğini dile getirdi.

"YARASA YEYİP YEMEDİĞİMİ SORAN OLDU"

Gazete Duvar'dan Aynur Tekin'e konuşan, Emilia Zhang, Türkiye'de yaşayan diğer Çinliler gibi virüs sonrası ayrımcı muamelelere maruz kaldığını belirtti. Bu durumun yalnızca Çinlileri değil tüm Asyalıları hedef aldığını belirten Zhang, "İnsanların virüse karşı olan korkularını anlıyoruz, ama bizi görüp burnunu kapatıp uzaklaşanlar oldu. 'Türkiye'de yaşıyorum, bir yıldan uzun bir süredir Çin'e gitmedim ve sağlıklıyım' dediğimde bile girmeme izin verilmeyen restoran ve oteller oldu. Yarasa yeyip yemediğimi soran da oldu. Çok üzüldüm."

"ANAOKULU ÇİNLİ ÖĞRENCİYİ KABUL ETMEDİ"

10 yıldır Türkiye'de yaşayan ev hanımı Yasemin Song, şimdiye kadar bireysel bir ayrımcılıkla karşılaşmasa da arkadaşlarının zor durumda olduğunu ifade ederek, "Bir Çinli anne sürekli gittiği bir hastaneden çocuğunu aşıya götürmek için randevu almıştı. Ama randevusu iptal edildi. Ayrıca bir anaokul, virüs taşımadığı sağlık raporuyla kanıtlanmasına rağmen velilerin şikayetlerinden dolayı Çinli bir öğrenciyi ikinci dönemin başında okula kabul etmedi" şeklinde konuştu.

SAĞDUYUYA ÇAĞIRDI

Yasemin Song, sağduyuya ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Herkes hastalanır, bu nedenle Çinlileri veya herhangi bir Çinli ile bağlantısı olan kişileri dışlamayın. Biz virüsü karantina altına alıyoruz, Çinlileri değil. Böyle ciddi durumlarda, birlik olmak, bilinçli ve sağduyulu olmak herkesin en temel görevidir."

SORUNLARINI ANLATMAK İÇİN VİDEO ÇEKTİLER

Türkiye'de yaşayan Çinliler tarafından oluşturulan ve kar amacı gütmeyen Çin Vizyon ekibi, Çinlilerin maruz kaldığı ayrımcılığı anlatan bir video çekmiş ve bu videoyu 14 Şubat tarihinde yayınlamıştı. Türkiye'de yaşayan 100'e yakın Çinlinin katılımıyla oluşturulan video, sosyal medya platformu Twitter üzerinden 100 binden fazla izlendi. Bir kamu spotu şeklinde hazırlanan videoda, Türkiye'de yaşayan Çinliler korona virüsü sonrası yaşadıklarını anlatıyor.