Ağrı Dağı'nın eteğinde yaşayan kaşıkçı kuşları görüntülendi - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nın eteğinde yaşayan kaşıkçı kuşları görüntülendi

01.10.2022 12:12
Ağrı Dağı'nın eteğinde yaşayan kaşıkçı kuşları görüntülendi

Türkiye'de yaşayan en büyük kuş türlerinden olan kaşıkçı kuşları, Doğubayazıt Sazlığı'nda görüntülendi.

Türkiye'de yaşayan en büyük kuş türlerinden olan kaşıkçı kuşları, Doğubayazıt Sazlığı'nda görüntülendi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve 141 kuş türünün tespit edildiği sazlık, birçok kuş türüne olduğu gibi kaşıkçı kuşuna da ev sahipliği yapıyor.

Adını uzun, yassı ve kaşığa benzeyen gagasından alan kaşıkçı kuşları, çamurlu sularda gezip gagalarıyla suyu karıştırarak küçük balıkları, solucanları, kurtçukları ve su kabuklularını yiyerek besleniyor.

Sazlıkta görüntülenen kaşıkçılar, Ağrı Dağı'nın zirvesinden gelen sularla beslenen sazlığın sunduğu birbirinden farklı besinlerle beslenip yaşamını sürdürüyor.

Kuş bilimi ve yaban hayatı camiasında görselliği nedeniyle ilgi çeken ve bu sazlıkta tespit edilen 141 kuş türünden biri olan kaşıkçı kuşları, yaşadıkları sulak alana adeta renk katıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nın eteğinde yaşayan kaşıkçı kuşları görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nın eteğinde yaşayan kaşıkçı kuşları görüntülendi - Son Dakika
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