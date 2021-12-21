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TÜRKİYE'DE YAŞAYAN HRİSTİYAN TOPLUMUNUN DİNİ LİDERLERİ İBB'NİN DAVETİNDE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN HRİSTİYAN TOPLUMUNUN DİNİ LİDERLERİ İBB'NİN DAVETİNDE BİR ARAYA GELDİ

21.12.2021 05:24

Özgür KUMANOVALI İSTANBUL DHATürkiye'de yaşayan Hristiyan toplumunun dini liderleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Noel Bayramı nedeniyle düzenlenen davette buluştu.

Özgür KUMANOVALI İSTANBUL DHA

Türkiye'de yaşayan Hristiyan toplumunun dini liderleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Noel Bayramı nedeniyle düzenlenen davette buluştu.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Noel Bayramı' davetine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte katıldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul ve Ankara Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi- Vatikan Temsilcisi Episkopos S. E. Monsenyör Massimiliano Palinuro, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve İstanbul Rum Patriği Bartholomeos programda birer konuşma yaptı.

Davette ayrıca Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan, Türkiye Süryani Katolik Patrik Vekili Korepiskopos Mgr. Orhan Çanlı, Keldani Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Başepiskopos Mgr. Ramzi Garmou Vekili Mgr. François Yakan, Ermeni Protestan Cemaati Ruhani Lideri Pastör Kirkor Ağabaloğlu, Protestan Kiliseler Derneği Başkanı Pastör Ali Kalkandelen, İstanbul Protestan Kiliseleri Temsilcisi Pastör Carlos Madrigal ve Cemaat Vakıfları Temsilcisi S. Can Ustabaşı da yer aldı.

İstanbul'un, pek çok farklı din, millet ve kültürden insanların tarih boyunca komşuluk ettiği eşsiz, dünya güzeli bir kent olduğunu vurgulayan İmamoğlu, Ermeni, Rum, Süryani, Keldani, Latin, Bulgar, Gürcü ve diğer cemaatlere mensup Ortodoks, Katolik ve Protestan kiliselerinin kente rengini veren kültürel miraslar olduğunun altını çizdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Kuşkusuz özel günlerimizde ve bayramlarımızda sevinci, mutluluğu birlikte paylaşmak bizleri, kesinlikle ve kesinlikle birbirimize çok daha fazla yakınlaştırıyor. Ben, bu şehrin insanlarının eşitliğini, bir arada yaşama kültürünü en üst seviyede taşımasını, vatandaş oldukları için her bireyin kendisini asil ve önemli hissettiğini yaşamak isteyen bir belediye başkanı olduğumu ifade ederim. İstirham ediyorum ki bu şehrin hiçbir vatandaşı, lütfen ama lütfen, kendisini azınlık olarak tanımlamasın. Bu şehrin 16 milyon insanı birdir, eşittir, asıldır ve asildir. Hiçbir insanımız, hiçbir vatandaşımız asla ve asla azınlık olarak tarif edilemez, edilmemelidir. Tüm Hristiyan aleminin bu özel gününde, mensubu bulunduğum İslam dini açısından da bir Müslüman olarak da iyi bir Müslüman olma arzusunda olan bir insan olarak da son derece önemli büyük değerimiz, Hazreti İsa peygamberin doğum günü olan Noel Bayramı'nızı yürekten kutluyorum. İnsanlığa barış, kardeşlik, hoşgörü getirmesini temenni ediyorum dedi.

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN HRİSTİYAN TOPLUMUNUN DİNİ LİDERLERİ İBB'NİN DAVETİNDE BİR ARAYA GELDİ
TÜRKİYE'DE YAŞAYAN HRİSTİYAN TOPLUMUNUN DİNİ LİDERLERİ İBB'NİN DAVETİNDE BİR ARAYA GELDİ
TÜRKİYE'DE YAŞAYAN HRİSTİYAN TOPLUMUNUN DİNİ LİDERLERİ İBB'NİN DAVETİNDE BİR ARAYA GELDİ
TÜRKİYE'DE YAŞAYAN HRİSTİYAN TOPLUMUNUN DİNİ LİDERLERİ İBB'NİN DAVETİNDE BİR ARAYA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hristiyan, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'DE YAŞAYAN HRİSTİYAN TOPLUMUNUN DİNİ LİDERLERİ İBB'NİN DAVETİNDE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE YAŞAYAN HRİSTİYAN TOPLUMUNUN DİNİ LİDERLERİ İBB'NİN DAVETİNDE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
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