Türkiye'de yaşayan Moldovalı Natalia'nın kalbi Ukrayna'daki yakınları için atıyor - Son Dakika
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Türkiye'de yaşayan Moldovalı Natalia'nın kalbi Ukrayna'daki yakınları için atıyor

02.03.2022 10:16

Türkiye'de 22 yıldır yaşayan Moldovalı Natalia Erdemir, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da bulunan yakınları için endişe ediyor.

Türkiye'de 22 yıldır yaşayan Moldovalı Natalia Erdemir, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da bulunan yakınları için endişe ediyor.

Sakarya'da oturan 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Erdemir, AA muhabirine, Rusya'nın, Ukrayna'ya haince saldırıda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de yaşayan Slavlar olarak canlarının yandığını belirten Erdemir, şöyle konuştu:

"Savaş hiçbir zaman güzel bir şey değildir. Masum çocuklar, masum insanlar öldürülüyor ve biz buna hayır diyoruz. Bütün kardeşler, Tatarlar, Bulgarlar, Gagavuzlar, Ukraynalılar barış içinde yaşıyordu. Kardeş kardeşi öldürüyor şu anda. Çok üzülüyoruz, yakınlarımız var ulaşamıyoruz. Bombardıman var, yakınlarımız sığınaklarda duruyor. Acımız çok büyük, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Erdemir, Ukrayna'ya gidemedikleri ve oradaki yakınları da buraya gelemediği için üzüntü yaşadıklarını kaydetti.

"Bizim için renk, din, dil ayırımı yoktur, insanlık vardır"

Telefonla görüştükleri Ukrayna'daki yakınlarının zor durumda olduğunu anlatan Erdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için renk, din, dil ayırımı yoktur, insanlık vardır. Kiev'in güneyinde bulunan Çerkassi kasabasında yakınım var. 3 gündür hamile kızı, annesi, kardeşiyle sığınaktalar. Can güvenliği nedeniyle dışarı da çıkamıyorlar. Açlar, yemek alamıyorlar. Can korkusu var ama yaşamak için yemek de yemeleri lazım.

Bir arkadaşım var, Boryspil Havaalanı'na yakın yaşıyor. 'Patlamalar oluyor, camları kapıları kilitliyoruz, uyamaya çalışıyoruz.' diyor. İlaç ihtiyaçları oldu, bir şekilde temin ettiler ama yemek alamadılar. Sokağa çıkma yasağı olduğu için belirli saatlerde çıkabiliyorlar, yemek satışına köyden yetişemiyorlar. Evde unları bile yok."

Erdemir, bu durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Masum çocuklar yaşasın. Biz ve büyüklerimiz, bunları daha önce de yaşadık ama daha doğmamış bebekler var. Ukraynalı veya Rus değilim, Moldova doğumluyum. 12 yaşındayken iç savaş yaşadım. Çocuklar gökyüzüne bakarken patlamaları görmesin. Gülmeyi unuttuk. İnsanlar neden bu kadar fesat oldu? Niçin bu kadar gaddar olduk? Savaşa hayır." dedi.

Türkiye'de yaşayan Moldovalı Natalia'nın kalbi Ukrayna'daki yakınları için atıyor
Türkiye'de yaşayan Moldovalı Natalia'nın kalbi Ukrayna'daki yakınları için atıyor
Türkiye'de yaşayan Moldovalı Natalia'nın kalbi Ukrayna'daki yakınları için atıyor

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Erdemir, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de yaşayan Moldovalı Natalia'nın kalbi Ukrayna'daki yakınları için atıyor - Son Dakika


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