Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin kurduğu derneklerden İdlib'e kışlık ihtiyaç yardımı - Son Dakika

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin kurduğu Sahil Özgürlük Sandalı ile Tebessüm derneklerince İdlib bölgesine 300 ton yakacak ve çeşitli yardımlar yapıldı.

İki dernek tarafından İdlib'de çadırda yaşayan ailelerin kışlık ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardım çalışması başlatıldı.

Hazırlanan 300 ton odun, 25 ton un, 5 bin çocuk çizmesi, 1000 eldiven, bere ve atkı, 250 sünger yatak ve 3 bin gıda kolisi, İdlib kırsalında yaşayan ailelere dağıtıldı.

Derneklerin ayrıca 100 ailenin aylık ilaç masraflarını üstlendiği belirtildi.