İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde basın açıklaması yapmak isteyen Uygur Türklerine polis amirinden "gözaltına alıp sınır dışı edeceğiz" tehdidi - Son Dakika
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İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde basın açıklaması yapmak isteyen Uygur Türklerine polis amirinden "gözaltına alıp sınır dışı edeceğiz" tehdidi

30.11.2022 14:17

Çin'in Doğu Türkistan'daki baskı ve zulümlerine dikkat çekmek için İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde toplanan Uygur Türklerine polis ekipleri engel oldu. Konsolosluk önünde döviz ve pankart açan kitleyi "sınır dışı" etmekle tehdit eden polis amiri olduğu ifade edilen kişinin sözleri ve sert tavırları dikkat çekerken bu kişinin "Birazdan zorla süpüreceğiz sizi. Gözaltına alıp sınır dışı edeceğiz." sözleri sosyal medyada infial yarattı.

İstanbul'da bulunan Çin Konsolosluğu önünde bir araya gelen Uygur Türkleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, Uygur Türkleri'ne karşı yaşanan zulümlere dikkat çekmek istedi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPMAK İSTEDİLER

Çin'de yaşayan ailelerinden haber alamadıklarını belirten kitle, yaşanılan duruma dikkat çekmek için basın açıklaması yapmak istedi. Ellerindeki döviz ve pankartlar ile konsolosluk önünde bir araya gelen ve burada açıklama yapmak isteyen kitleye polis izin vermedi.

UYGUR TÜRKLERİNİ SINIR DIŞI ETMEKLE TEHDİT ETTİ

Kitlenin dağılmasını isteyen polis, kitlenin dağılmaması halinde zor kullanacağını söyledi. Polis amiri olduğu belirtilen bir kişinin ise, konsolosluk önünde toplanan Uygur Türklerini sınır dışı etmekle tehdit etmesi dikkat çekti. Polis amirinin, ''Birazdan zorla süpüreceğiz sizi. Gözaltına alıp sınır dışı edeceğiz'' sözleri görüntülere yansıdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüleri paylaşan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaşanan olaya tepki gösterirken, Uygur Türklerine yönelik sınır dışı tehdidiyle ilgili olay kısa sürede özellikle Twitter'da gündem oldu. İşte o tepkilerden bazıları;

Çin Konsolosluğu önünde eylem yapan Uygur Türklerine 'sınır dışı' tehdidi sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Çin Konsolosluğu önünde eylem yapan Uygur Türklerine 'sınır dışı' tehdidi sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Çin Konsolosluğu önünde eylem yapan Uygur Türklerine 'sınır dışı' tehdidi sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Çin Konsolosluğu önünde eylem yapan Uygur Türklerine 'sınır dışı' tehdidi sosyal medyayı ayağa kaldırdı
YORUMLAR (5)
  • yilmaz yilmaz: Bu ihanet beni çıldırtıyor soydaşlarımıza yapılan zulüm düşmanlık kin nefret nedendir bu yapılanların hangisi Suriyelilere Afganlara yapıldı Cevap Yaz 69 0 Yayından Kaldır
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Uygur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde basın açıklaması yapmak isteyen Uygur Türklerine polis amirinden 'gözaltına alıp sınır dışı edeceğiz' tehdidi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde basın açıklaması yapmak isteyen Uygur Türklerine polis amirinden "gözaltına alıp sınır dışı edeceğiz" tehdidi - Son Dakika
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