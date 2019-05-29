Türkiye'de yeni banka kuruldu

Türkiye'de 150 milyon lira sermaye ile kurulan Golden Global Yatırım Bankası, kalkınma ve yatırım bankası olarak faaliyet gösterecek.

Türkiye'de 150 milyon lira sermaye ile kurulan Golden Global Yatırım Bankası, kalkınma ve yatırım bankası olarak faaliyet gösterecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Türkiye'de Golden Global Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verildiği bildirildi. BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Türkiye'de Golden Global Yatırım Bankası AŞ unvanı altında, 150 milyon lira sermayeli bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verildi. Söz konusu bankanın kurucu ortakları ise Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı ve Mustafa Akın olarak yer aldı.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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