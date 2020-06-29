Türkiye'de yeni bir rafting parkuru açıldı - Son Dakika

Türkiye'de yeni bir rafting parkuru açıldı

Türkiye'de yeni bir rafting parkuru açıldıRİZE'nin Ardeşen ilçesi Tunca Vadisi'nde oluşturulan parkurda rafting sporu yapılmaya başlandı.

Türkiye'de yeni bir rafting parkuru açıldı

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RİZE'nin Ardeşen ilçesi Tunca Vadisi'nde oluşturulan parkurda rafting sporu yapılmaya başlandı. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi'ndeki Tunca Vadisi, Türkiye Rafting Federasyonu tarafından doğal rafting parkuru ilan edildi. Vadideki Tunca Deresi'nde ilk rafting etkinliği gerçekleştirildi. Tunca Belediyespor Rafting Takımı dereye indirdiği botla kürek çekerek rafting yaptı. Dereağzı Tabiat Parkı'nında yer aldığı vadide Türkiye ve uluslararası rafting şampiyonaları da düzenlenecek. Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, raftingin amiral gemisinin Rize olduğunu belirterek "Rize'den çok altyapı sporcularımız var. 170 milli sporcumuz da dünya klasmanında bir numarayız. Son yapılan uluslararası şampiyonada dünya birincisiyiz. Tunca beldemizi de raftinge açmayı planlıyoruz. Biz burada konaklama yerleri de yaparak hedefimiz bir uluslararası şampiyona düzenlemek. Biz seneye buraya Türkiye'nin her ilinden 1500 sporcu getirerek burayı dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Altyapıyı oluşturduk ve startı verdik" dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'de raftingin çok hızlı bir giriş yaptığını söyleyen Yardımcı, "Doğuda 1500'e yakın sporcu var. Terörle anılan il ve ilçelerde sporla kardeşlik projelerini hayata geçirdik. Karadeniz'de rafting yaparken raftingin turizm ayağını konuşuyoruz, doğudaysa raftingin sportif kardeşlik kısmını konuşuyoruz. Doğudaki sporcularımızı buraya getireceğiz buradakileri oraya götüreceğiz, inadına kardeşlik, inadına sevgi ile bir ve birlikte olduğumuzu göstereceğiz. Oyunları orada biz bozuyoruz. Kahraman güvenlik güçlerimiz ile beraber çalışıyoruz, onlar sahayı temizleyince biz hızlıca giriyoruz, başkalarının girmemesi için mücadele veriyoruz. Çok çalışıyoruz ve rafting de ilk olimpiyatlarda 30-40 madalya hedefleyen bir federasyonuz? diye konuştu.

'DEREMİZİ RAFTİNGE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'

Rafting Milli Takım sporcu Ramazan Pune de Van'da düzenlenen şampiyonada Türkiye 3'üncüsü olduklarını hatırlatarak 'Biz Fırtına Vadisi'nde rafting yapmaya başladık. Şampiyonaları hazırlandık, katıldık ve dereceler aldık. Şimdi Tunca deremizi raftinge kazandırmak istiyoruz. Bu derenin çocukları olarak çalışmalarımızı bundan sonra burada yaparak madalyalarımız almak istiyoruz' dedi.

Tunca Belediyesi Rafting Takımı Antrenörü Ali Yardımcı ise Tunca Deresi'nde raftingin hızlandırılması için önemli bir adım atıldığını vurgulayarak 'Bundan sonra çalışmalarımızı bu derede yaparak madalyalar almayı hedefliyoruz. Türkiye şampiyonası ya da bir uluslararası şampiyonanın Tunca Deresi'nde yapılmasını istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Türkiye, Ardeşen, Tunca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:24 Kaynak: DHA

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