Ayrılmamak için gözyaşı döktüler

TÜRKİYE'de yeni eğitim ve öğretim yılı ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin okula uyum sağlamaları için bir hafta erken başladı. Velileri ile birlikte gelen minik öğrenciler, annelerinden ayrılmak istemedi.

Avcılar'da 2022-23 eğitim ve öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için başladı. Ambarlı İlkokulu bahçesinde saat 10.00'da çocukları ile toplanan veliler tek tek öğrencilerin isimlerinin okunmasını bekledi. Sınıfların belirlenmesi ile binaya alınan çocuklara anne ve ya babaları da eşlik etti. Minik öğrenciler sınıfa alınırken anne ve babalarından dışarı çıkmaları istendi. Bazı çocuklar annelerinden ayrılmak istemezken gözyaşı döktü. Bakanlığın hazırladığı programa göre, uyum eğitiminin ikinci gününde veliler, çocuklarıyla birlikte gruplar halinde okula gelecek. Minikler sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, okulun bahçesi, giriş-çıkış gibi okulun iç ve dış mekanlarını beraber gezerek tanıyacak. Veliler ayrıca, okul yönetimi ile tanışma fırsatı elde edecek.