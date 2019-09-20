Türkiye'de Yeni Eğitim Yılı Endişelerle Başladı
40 dakika önce
Türkiye'de eğitim-öğretim yılı resmi törenler ile başladı ancak vatandaşlar sistemde her yıl değişiklik yapılmasından, özel okullara ihtiyaç duyulmasından, devlet okullarında bağış talep edilmesine değin farklı konulardan dolayı endişeli görünüyor.
Türkiye'de eğitim-öğretim yılı resmi törenler ile başladı ancak vatandaşlar sistemde her yıl değişiklik yapılmasından, özel okullara ihtiyaç duyulmasından, devlet okullarında bağış talep edilmesine değin farklı konulardan dolayı endişeli görünüyor
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:01
CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'den fayton açıklaması: Kaldırmak çok zor 2 bin geçici personel alınacağını duyan İŞKUR binasının önüne koştu Tartıştığı eski sevgilisini ve arkadaşını öldüren zanlının söylediği kan dondurucu ifadeler ortaya çıktı Tuzla'da "köpüklü su" tedirginlik yarattı, numune alındı