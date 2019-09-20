Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Yeni Eğitim Yılı Endişelerle Başladı
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Türkiye'de Yeni Eğitim Yılı Endişelerle Başladı

40 dakika önce

Türkiye'de eğitim-öğretim yılı resmi törenler ile başladı ancak vatandaşlar sistemde her yıl değişiklik yapılmasından, özel okullara ihtiyaç duyulmasından, devlet okullarında bağış talep edilmesine değin farklı konulardan dolayı endişeli görünüyor.

Türkiye'de eğitim-öğretim yılı resmi törenler ile başladı ancak vatandaşlar sistemde her yıl değişiklik yapılmasından, özel okullara ihtiyaç duyulmasından, devlet okullarında bağış talep edilmesine değin farklı konulardan dolayı endişeli görünüyor

Türkiye'de Yeni Eğitim Yılı Endişelerle Başladı

Türkiye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:01 
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