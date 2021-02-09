Türkiye'de yeni yapılanma - Son Dakika

Türkiye'de yeni yapılanma

09.02.2021 10:01
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"Teknoloji iletişimi şirketi" odağıyla adım attığı yeni iş sahalarında hızla büyümeyi hedefleyen Vodafone Türkiye, Finansal Servisler, Pazaryeri ve Müşteri Operasyonları işlerini tek çatıda topladı.

"Teknoloji iletişimi şirketi" odağıyla adım attığı yeni iş sahalarında hızla büyümeyi hedefleyen Vodafone Türkiye, Finansal Servisler, Pazaryeri ve Müşteri Operasyonları işlerini tek çatıda topladı.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yeni birimin yönetimini, şirkette 2017'den bu yana Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Emre Ergun üstlendi. Ergun, Vodafone Türkiye Pazaryeri, Finansal Servisler ve Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam edecek.

Vodafone Türkiye ailesine 2017 yılında katılan Ergun, dijitalleşme ve Büyük Veri yaklaşımıyla müşteri operasyonlarının ticari bir kanala dönüşmesinde güçlü bir liderlik sergiledi. Kişisel dijital asistan TOBi, Bireysel Çağrı Merkezi ve Kurumsal Hizmetler alanlarındaki yenilikçi yaklaşımlarıyla Vodafone Türkiye'nin Vodafone Grubu içinde öncü olmasını sağlayan Ergun, Vodafone Yanımda ve beraberinde TOBi'nin Türkiye'nin en çok kullanılan uygulamaları arasında yer almasını sağladı.

Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri'nde uzaktan çalışmaya dayalı yeni nesil çalışma sisteminin hayata geçirilmesine öncülük eden Ergun, şirketin "Uzaktan Çalışan En İyi Müşteri Hizmetleri Merkezi" ödülünü almasında önemli rol oynadı.

Vodafone'dan önce 20 yıllık bankacılık deneyimi bulunan Ergun, Citibank, Finansbank, Credit Europe Bank, Fibabanka ve TEB'de Pazarlama Ödeme Sistemleri, Müşteri Etkileşimi, Perakende Bankacılık, Dağıtım Kanalları, Dijital ve Çoklu Kanallar, Doğrudan Satış, Şube Satış, Tele-Marketing, Çağrı Merkezi, Tüketici Finansmanı, Ürün Pazarlama gibi alanlarda çeşitli görevler üstlendi.

Vodafone Yanımda'ya 13 milyon kullanıcı

Vodafone'un en büyük müşteri iletişim kanalı Vodafone Yanımda uygulamasının aylık aktif müşteri sayısı 13 milyona, aylık ziyaret trafiği ise 300 milyona yaklaştı. Vodafone müşterilerine tüm işlemlerini tek bir platformdan yapma kolaylığı sunan uygulama, Türkiye'nin en aktif kullanılan uygulamalarından biri oldu.

Fırsatlar Dünyası'ndan 400'ü aşkın kampanya

Şirket, Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası platformunda Alışveriş, Elektronik, Yaşam, Oyun, Yeme-İçme, Seyahat, Kozmetik, Şehrine Özel ve Finans gibi çeşitli kategorilerde 100'ü aşkın farklı markanın 400'ü aşkın fırsat kampanyasını sunuyor. Ayda 200 binin üzerinde işlemin gerçekleştiği platformun aylık kullanıcı sayısı 9 milyona ulaştı.

Öte yandan, Vodafone'un, istegelsin iş birliğiyle "Vodafone Yanımda" üzerinden sunduğu süpermarket servisi ile telekom sektöründe online süpermarket alışverişini sahiplenen ilk şirket oldu. Müşterilerine market alışverişlerini online olarak hızlı, kolay ve güvenilir bir biçimde yapma imkanının yanı sıra her alışverişte GB kazanma fırsatı da sunan Vodafone, bu servisle ayda 100 bin market alışverişine ulaşmayı hedefliyor.

Vodafone Pay'e 2 ayda 90 bin kullanıcı

Vodafone'un finansal servisler alanında sunduğu yeni nesil ödeme çözümü Vodafone Pay, para yükleme ve çekme, 7/24 para transferi, mağaza içi ve online alışveriş ve Sosyal Ödeme özelliklerine sahip. Vodafone Pay'i 2 ayda 90 bin kullanıcı indirdi.

TOBi'den 4 milyonu aşkın sohbet

Vodafone, Müşteri Hizmetleri biriminde de dijital teknolojileri yoğun olarak kullanıyor. Şirket, müşteri ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlara en uygun teklifleri sunabilmek için Büyük Veri'den yararlanıyor. Vodafone'un Yapay Zeka'ya dayalı kişisel dijital asistanı TOBi, Vodafone müşterilerinin aldığı veya almak istediği hizmetler konusunda onlara asistanlık yaparak hayatlarını kolaylaştırıyor. Aylık 2 milyon tekil kullanıcıya ulaşan TOBi, toplam 4 milyonu aşan sohbet gerçekleştirdi. Vodafone ayrıca, "Asistanım Yanımda" servisiyle, müşterilerine donanım, yazılım, kablolama, modem arızası gibi durumlarda akıllı telefonları aracılığıyla uzaktan görüntülü canlı destek sunuyor.

Vodafone Grubu, Vodafone, Türkiye, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de yeni yapılanma - Son Dakika Ekonomi


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