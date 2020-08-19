Türkiye'de yerli, milli ve temiz enerjiye büyük destek - Son Dakika

Türkiye'de yerli, milli ve temiz enerjiye büyük destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu tesiste Türk mühendislerinin yaptığı güneş panelleri üretilecek.

Türkiye'de yerli, milli ve temiz enerjiye büyük destek, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu tesiste Türk mühendislerinin yaptığı güneş panelleri üretilecek. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ithalat pazarı artık Türkiye'de üretilecek ve ötesinde ihracat kapasitesi de gelişmiş olacak. Türkiye artık yenilenebilir enerjide teknoloji üretin bir ülke konumuna geldi" dedi.

Sincan Başkent OSB'de Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tören öncesinde fabrika içinde incelemede bulunurken, törende konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi enerji ve enerji teknolojilerinde dışa bağımlılıktan kurtulma hedefi, ihracata, istihdama, katma değerli üretime dayalı yeni ekonomik model açısından çok önemli bir tesisin açıldığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında son 5 yılda çok önemli bir değişim ve dönüşüm süreci başladı. Türkiye'nin enerji alanında orta ve uzun vadeli hedeflerinde atılacak adımları milli enerji ve maden politika belgesi dediğimiz, biz bakanlıkta buna yeşil kitap diyorduk, bu kitap çerçevesi içinde temel bir ilke belirledik. Doğru politikalarla, doğru adımlarla enerjinin her alanında dışa bağımlılığı kırabiliriz diye ifade ettik. Özellikle enerjinin her alanında yerli kaynaklarla, yerli teknolojilerle üretim yaparak ancak bu manada büyük ve güçlü Türkiye idealine yürüyebiliriz bilincinde olduk. Bu inançla bağlantılı olarak o gün bir tohum attık. YEKA adını verdiğimiz bu tohum, YEKA'yı anons ettiğimizde sektör temsilcilerinin birçoğu da buna gülüp geçmişti, sektör temsilcilerine buradan bir el sallayalım, işte bu YEKA modeliyle gerek güneşte ve rüzgarda yerli teknoloji ile üretim yapılabileceği bir modeli kurgulamıştık. İşte o tohum bugün çok tarihi bir tesise dönüşüyor. Bu tesiste Türk mühendislerinin yaptığı güneş panelleri üretilecek. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ithalat pazarı artık Türkiye'de üretilecek ve ötesinde ihracat kapasitesi de gelişmiş olacak. Türkiye artık yenilenebilir enerjide teknoloji üreten bir ülke konumuna geldi" diye konuştu.

"Tesis, benzer vizyonel ve güçlü projelerin de hayata geçmesine cesaret verecek"

Türkiye'yi yenilenebilir enerji teknolojilerinin üssü yapma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, "Yenilenebilir enerjide sahalarımızı yerli üretim, yerli mühendis, yerli Ar-Ge ve inovasyonu zorunlu kılan bir model ile yatırımcılara açtık. YEKA sayesinde Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir yapıyı kurarak enerji teknolojilerinde sürekli kendini yenileyen ve teknoloji ihraç eden bir ülke olmayı amaçlıyoruz. Bütün gayemiz, yenilenebilir enerji teknolojilerinin tasarımı, üretimi ve markalaşmasında Türkiye'yi bir üst lige çıkartarak bu alandaki söz sahibi ülkelerden birisi haline gelmek. Bugün bu hedefimizin ilk meyvesini topluyoruz" şeklinde konuştu.

Fabrikanın gerçekleştirdiği üretim ile her yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık panel ithalatının da engelleneceğini belirten Bakan Dönmez, "Tesiste güneş enerji teknolojilerinin geliştirilmesi için bir Ar-Ge merkezi olacak, bu merkezde 100 mühendis ve araştırmacı arkadaşımız görev alacak. Tesis, benzer vizyonel ve güçlü projelerin de hızla artarak hayata geçmesine cesaret verecek. Yüzde 70'in üzerinde yerlilik oranı ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip fabrikanın ilk etap panel üretimi Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali Konya Karapınar'da kullanılacak. 1 milyar dolar yatırım ile yıllık yaklaşık 2,6 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Karapınar GES, 2020 Eylül ayından başlayarak her ay 40 megavatlık bölümler halinde devreye alınacak ve 33 ay sonra tam kapasite çalışmaya başlayacak. Karapınar'ın devreye girmesiyle elektrik üretimimizde güneş enerjisinin payı yüzde 25 artacak. Temiz enerji üretimi ile yıllık 2 milyon ton fosil ve karbondioksit salınımını da engellemiş olacağız. 2020 Temmuz sonu itibarıyla toplam kurulu güç içerisindeki yenilenebilir enerji payını yüzde 50,3'e çıkarttık" ifadelerini kullandı.

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, yerli, milli ve temiz enerji konusunda Türkiye'ye güç ve ivme kazandıracak bir yatırım olarak hayata geçirildi. Fabrika 1,5 yılda tamamlandı. Bin megavat kurulu güce sahip olan ve 1 milyar dolar yatırımla hayata geçirilen Karapınar Güneş Santrali'nde kullanılacak tüm paneller de yerli ve milli olacak. Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası; Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını tek çatı altında bir araya getiren dünyadaki ilk ve tek tam entegre fabrika olma özelliğini taşıyor. Fabrika, güneş paneli üretiminde yer alan 4 aşamayı; ingot (kütük), wafer (dilimlenmiş kütük), hücre ve panel üretimini bir arada gerçekleştirecek. Bir başka deyişle dört fabrikayı tek bir çatı altında toplayacak. 400 milyon dolar yatırımla 100 bin metrekare kapalı alanda kurulan fabrika, bin 400 kişiye istihdam sağlayacak. Fabrika, yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesi ile çalışacak. Stratejik planlar arasında fabrikayı bu yıl bin megavat üretim kapasitesine çıkarma hedefi yer alıyor. Karapınar Güneş Enerjisi Santrali faaliyete geçtiğinde 2 milyon kişinin yıllık elektrik enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak. Böylece Türkiye'nin elektrik üretimindeki güneş enerjisinin payı da yüzde 20 oranında artacak. Bu yatırım sayesinde her yıl 1,5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit salınımı da engellenmiş olacak. Fabrika ve santral, yılda 400 milyon dolar değerinde ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Fabrika özellikle çok önemli bir teknoloji olan ingot üretimini gerçekleştirecek. Türkiye, bu alanda dünyadaki üç ülkeden biri, Avrupa'da ise ilk ve tek ülke olacak. - ANKARA

Berat Albayrak, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 16:22

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye'de yerli, milli ve temiz enerjiye büyük destek - Son Dakika

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