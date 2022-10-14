Yerli üretim yeni Toyota C-HR ortaya çıktı!

Dünyanın en popüler B segment SUV modellerinden Toyota C-HR, 2023 yılında 2. nesle geçiş yapacak. Bu otomobilin Türkiye için önemli oluşunun nedeni ise Toyota'nın Sakarya'daki fabrikasında yerli üretim hattından çıkacak olması. Peki bizi neler bekliyor?

Toyota C-HR 2023 modelinin patent görüntüleri sızdırıldı!

Her markada olduğu gibi Toyota da 2030 yılına gelene kadar tamamen elektrikli altyapıya geçmeyi planlıyor. Fakat bu süreçte elektrik destekli içten yanmalı, yani hibrit otomobillere olan ilginin de bir hayli yüksek olduğunun farkında.

Bu nedenle ilk olarak 2016 yılında karşımıza çıkan Toyota C-HR modelini 2023 yılında yenileyecek. Tabii aracın henüz motor gücü ve elektrik desteği bilinmiyor. Fakat görsellerden anladığımız kadarıyla iddiaların aksine PHEV, yani Plug in Hibrit olmayacak.

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Yani bir fiş yardımı ile dışarıdan şarj etme şeklinde değil, fren rejenerasyonu benzeri yöntemler ile şarj olacak. Bunun dışında ise otomobilin Toyota'nın Sakarya'daki fabrikasında üretileceğini biliyoruz. Geri kalan tüm veriler ortaya çıkan aşağıdaki patent görsellerine ait.



















Toyota C-HR 2022 özellikleri:

Motor tipi: Benzinli ve elektrikli

Silindir adedi ve hacmi: 4/ 1798 cc

Beygir gücü toplam: 122 HP/Elektrik hariç 98 HP

Tork: 163 Nm/Elektrik hariç 142 Nm

0-100 km hızlanma: 11 saniye

Şanzıman türü: Otomatik

Çekiş: Önden

Boyutlar: 4390 mmx1795 mmx 1555mm

Boş ağırlık: 1495 kg

Yakıt kapasitesi: 43 lt

Şehir içi-dışı yakıt tüketimi: 4.2 lt/ 100km – 3.2 lt/ 100 km

NCAP/ANCAP puanı: 5 yıldız

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