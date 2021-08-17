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Türkiye'de yeşil turizmi desteklemek için 'başarı üçgeni' - Son Dakika

Türkiye'de yeşil turizmi desteklemek için 'başarı üçgeni'

17.08.2021 12:17
Türkiye'de yeşil turizmi desteklemek için 'başarı üçgeni', System.String[]

Enerjisa, Sabancı Üniversitesi ve UNDP, Küçükköy'ü çevresel sürdürülebilirlik modeline dönüştürmek için iş birliği yaptığını duyurdu.

Enerjisa, Sabancı Üniversitesi ve UNDP, Küçükköy'ü çevresel sürdürülebilirlik modeline dönüştürmek için iş birliği yaptığını duyurdu. Proje kapsamında Ayvalık Küçükköy'de yeşil destinasyon modeli" geliştirmek ve turizm işletmelerinde enerji verimliliği sağlamak amaçlanıyor.

Türk ekonomisinin hayati sektörleri arasında yer alan turizm sektöründeki potansiyeli geliştirmeyi ve sürdürülebilir yapıya ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlayan Enerjisa Enerji, Sabancı Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), yılda bir milyon turisti ağırlayan Ayvalık'ta gelecek vadeden bir turizm destinasyonu olan Küçükköy'de "yeşil destinasyon modeli" geliştirmek ve turizm işletmelerinde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer sürdürülebilir turizm uygulamalarını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları başlatmak için güçlerini birleştirdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TURİZM MODELİ

Girişim, 18 aylık bir takvimde, bir yanda fosil yakıt kullanımını azaltacak, diğer yanda ise Türkiye'de henüz büyük çapta yararlanılmayan bir potansiyeli temsil eden yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını yaygınlaştıracak ölçeklendirilebilir, tekrarlanabilir ve sürdürülebilir bir turizm uygulama modeli geliştirmeyi hedefliyor. Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi'nin (SENTRUM) kurulmasına yönelik ortak çalışma, bu işin yalnızca başlangıcını oluşturuyor; pilot çalışmanın sonuçları diğer yerlerde de uygulanacak.

SENTRUM projesinin tanıtım toplantısında konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi'nin toplum ile iç içe, topluma duyarlı öğrenciler yetiştirme hedefine sahip olduklarının altını çizdi.

BAŞARI ÜÇGENİ OLUŞTURULDU

Enerjisa Enerji ve UNDP ortaklığında, Sabancı Üniversitesi'nin destekleriyle bölgeye değer katan bir projeyi hayata geçirmelerinden duyduğu mutluluğu ifade eden Güler Sabancı, "Sabancı Üniversitesi'nin felsefesinde birlikte geliştirme vardır. Burada da UNDP, Enerjisa ve Sabancı Üniversitesi bir başarı üçgeni oluşturarak Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezini bu anlayışla hayata geçiriyoruz. Bundan sonrasında birlik ve beraberlik içinde bu dünya için çok güzel şeyler yapacağız. Türk ekonomisinin hayati sektörlerinden biri olan turizm, küresel salgından hemen önceki 2019 yılında, ulusal GSYH'nin yüzde 12,7'sini üretti. Dolayısıyla, turizm sektörünün çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir olmasını sağlamak, Türkiye'nin ulusal kalkınma öncelikleri arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"Turizm, Türkiye için çok zengin potansiyel arz eden bir sektör" diyen UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, "Ancak, çevresel limitleri ihlal etmeyi sürdürürsek, bu potansiyelin ziyan edilmesi riski var. Amacımız, turizm işletmelerinin doğa dostu dönüşümlerine yardım etmektir" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDE FARKINDALIK HEDEFLENİYOR

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı ve Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, "Sabancı Topluluğu çatısı altında, 90 yılı aşkın süredir attığımız her adım, bu topraklardan aldığımızı, bu topraklara geri verme vizyonumuzla aydınlanıyor. Bu nedenle projemizin kapsamı bölgedeki turizm işletmeleriyle, binalarla ve müzelerle sınırlı kalmayacak; bölge halkının ve bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de enerji verimliliği ve sürdürülebilir turizm konusunda farkındalığının artırılması hedeflenecek" diye konuştu.

Enerjisa'nın finanse ettiği girişimde, UNDP öncelikle Küçükköy için destinasyona özgü sosyo-ekonomik ve çevresel plan, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konularında yöredeki turizm işletmelerine yönelik durum analizi, sürdürülebilir üretim ve tüketim stratejisi ve yeşil satın alma ve tedarik zinciri yönetim stratejisi hazırlayacak.

YÖREDE BULUNAN KADINLARA EĞİTİM

Yeşil enerjinin desteklenmesi, sürdürülebilirlik denkleminin yalnız bir parçasını oluşturuyor. Girişim, UNDP'nin entegre yaklaşımından yararlanarak, yerel toplumların turizmden fayda görmesini de hedefleyecek. Bu noktada kadınlar için fırsatlar yaratılması, tüm çabaların merkezinde yer alacak. Örneğin, UNDP, enerji sektöründe yaygın olan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini azaltmak amacıyla, turizm işletmelerinde enerji etüdü ve enerji danışmanlığı alanlarında, yörede bulunan kadınlara eğitim sağlayacak.

Yerelde sahiplenme ve kapsayıcılığı sağlamak üzere, proje faaliyetleri aynı zamanda belediyeler, merkezi yönetimin taşra örgütü, STK'lar, üniversiteler ve yerel toplumların katılımını da sağlayacak. Bu amaca yönelik olarak, UNDP, Küçükköy'de bulunan Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde SENTRUM Koordinasyon Ofisi kuracak. Ofis, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında bilgi birikimini yaygınlaştıracak.

Enerjisa Enerji ayrıca, çevresel, sosyal ve ekonomik potansiyeliyle büyük bir dönüşümün başlangıcı olacak bu sürece, sürdürülebilirlik odağındaki, enerji verimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi gibi konuları bir arada değerlendirdiği "İşimin Enerjisi" markası altındaki ürünlerinin entegrasyonu ile destek verecek.

Ayvalık Küçükköy'de yer alan Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi, sürdürülebilir kalkınma sorunlarına çözüm getirme odaklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde verilen bilim ve teknoloji eğitimlerinden öncelikli olarak kadınlar ve 8-15 yaş grubundaki çocuklar yararlanıyor.


Türkiye'de yeşil turizmi desteklemek için 'başarı üçgeni'
Türkiye'de yeşil turizmi desteklemek için 'başarı üçgeni'
Türkiye'de yeşil turizmi desteklemek için 'başarı üçgeni'
Türkiye'de yeşil turizmi desteklemek için 'başarı üçgeni'

Sabancı Üniversitesi, Küçükköy, Enerjisa, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de yeşil turizmi desteklemek için 'başarı üçgeni' - Son Dakika


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