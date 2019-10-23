Türkiye'de yetişkin kişi başına düşen servet 1 senede yüzde 18 azaldı

Türkiye'de yetişkin kişi başına düşen servet son bir senede 5 bin 226 Amerikan doları azaldı. 2018'de 29 bin 624 dolar olan miktar 2019 yılında 24 bin 398 dolara kadar düştü. Bir senedeki değişim oranı yüzde 18. Türkiye, yetişkin kişi başına düşen servetin en fazla azaldığı üçüncü ülke oldu.



İsviçre bankası Credit Suisse'nin küresel servet raporunda Türkiye'ye ilişkin öne çıkan noktaların başında yetişkin kişi başına düşen servet oranındaki düşüş dikkat çekti. Rapora göre Türkiye'de yetişkin başına düşen servet 2019 yılında 5 bin 226 dolar gerileyerek 24 bin 398 dolar oldu.