Türkiye'de yıl sonuna kadar 20 milyondan fazla turist bekleniyor

Pandeminin etkisiyle geçen yıl düşüş yaşayan Türk turizminin, vakaların düşmesi ve aşılamanın etkisiyle bu sezon canlanacağını belirten Turist Rehberliği Programı Öğr. Üyesi Fatih Sarımeşe, "Türkiye'ye yıl sonuna kadar 20 milyon turist bekliyoruz" dedi.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Türkiye'de turizm sektörünün geçen yıla oranla bu sezon daha hareketli olmasını beklediklerini ifade eden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Turist Rehberliği Programı Öğr. Üyesi Fatih Sarımeşe, "Türkiye son 10 yılına baktığımızda turist sayısı bakımından yükselen bir ivmeye sahip. Ancak pandemi nedeniyle sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde turist sayısı azaldı. Nitekim bu sene geçen seneye göre çok daha iyi olacaktır. Rusya, Almanya ve İngiltere Türkiye'ye gelişleri geciktirse de çeşitli Balkan ülkelerinden ve Orta Doğu ülkelerinden akın akın Türkiye'ye geldiklerini görüyoruz, Temmuz ayı ile birlikte Rus, Alman ve İngiliz turistler de ülkemize gelecektir" dedi.

"20 MİLYONU RAHAT GEÇECEĞİZ"

Ziyarete gelecek turist sayısında tahminde bulunan Öğr. Üyesi Fatih Sarımeşe, "Geçen sene yaklaşık 16 milyon turist Türkiye'ye geldi. 2019 yılında bu rakam 50 milyondu. Geçen sene pandemi sebebiyle bir hayli düşüş yaşadık. Ancak bu sene 20 milyonu rahat bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"YAPILAN AŞILAR TURİZMDE FAYDASINI VERİYOR"

Aşılanmanın turizme olumlu etki ettiğini söyleyen Sarımeşe, "Kültür ve Turizm Bakanlığı turistlere yardım edecek sektör çalışanlarına aşı konusunda öncelik verdi. Bununla birlikte güvenli bir turizm kampanyası da yürütülüyor. Bu gelişmelerin etkisiyle başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin güzel şehirlerinde turist sayısı artacaktır " diye konuştu.

"Otel yerine pansiyon ve müstakil evler tercih ediliyor"

Türkiye'ye gelen turistlerin son dönemlerde otellerden daha çok pansiyon ve müstakil evleri tercih ettiğini dile getiren Sarımeşe, bu durumun turist sayısında azalma oluşturmayacağını ve ziyaretlerin devam edeceğini söyledi. Sarımeşe, genç yerli turistlerin ise daha çok karavan tatili tercih ettiğini belirtti.

"RESTORASYON ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI"

Turistlerin Türkiye'de daha fazla zaman geçirebilmeleri için yapılan çalışmalar arasında tarihi mekan restorasyonlarının arttığını söyleyen Sarımeşe, turizmin sadece kültür turizmi ya da yaz turizmi başlığı altında düşünülmemesi gerektiğini, bunun yanında Türkiye'nin çok güzel bir gastronomi ve sağlık turizminin de olduğunu dile getirdi. Sarımeşe, kültür turizmi içerisinde Türkiye'de İstanbul başta olmak üzere restorasyon çalışmalarının hızlandığını ifade ederek, "Fatih ilçesinde bulunan Yedikule Hisarı yakın bir zamanda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bir turist geldiğinde Yedikule Hisarı'nı gezmek için bir gününü harcayacak. Bir günlük fazladan harcama yapacak, bir gün fazladan otelde kalacak, bir gün fazladan yemek yiyecek. Bu da ülke ekonomimize katkı sağlayacaktır." dedi.

"TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMLİ"

Turist rehberliğinin önemine de vurgu yapan Sarımeşe, "Turist rehberliği sadece bölümden mezun olmakla bitmiyor. Mezun olduktan sonra da öğrenmeye, çalışmaya devam edilmeli. Öğrendiklerini harmanlayarak hem yerli hem de yabancı turistlere aktarılmalı ve onların Türkiye'de hoş vakit geçirmeleri sağlanmalı. Turist rehberleri ne kadar iyi eğitilirse, ne kadar fazla şey öğrenirse Türkiye'yi daha iyi tanıtmış olur. Bu bakımından yapılan eğitim çalışmaları var. Bu çalışmaların daha da yaygınlık kazanması lazım. Biz de İstanbul Esenyurt Üniversitesi olarak Turist Rehberliği programını kurduk. 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerimizi alacağız. Toplamda 40 öğrenci alacağız. 6 öğrencimiz tam burslu geri kalan öğrencilerimiz ise yüzde 50 burslu olacak. İstanbul Rehberler Odası Başkanlığı ile de protokolümüz var" diyerek sözlerini sonlandırdı.

-İHA-