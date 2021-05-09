Türkiye'de yılda yaklaşık 140 bin kişi inme geçiriyor - Son Dakika

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Türkiye'de her yıl 140 bin kişinin inme geçirdiğine dikkati çekerek, sigara kullanımı, obezite, hareketsiz yaşam gibi faktörlerin rahatsızlığı tetiklediğini söyledi.

Özdemir, 10 Mayıs Dünya İnme Önleme Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, inmenin, beyni besleyen damarlarda sağlıklı kan akışının kesilmesi sonucunda nörolojik fonksiyon kayıplarına neden olduğunu belirtti.

İleri yaştakiler, erkekler ve genetik yatkınlığı olanların inme için daha fazla risk taşıdığını söyleyen Özdemir, "Kalp ve damar hastalıkları inmeye yol açabilir. Bu hastalıkların tedavisi inme riskinin azaltılması için de önem taşır. Ayrıca sigara kullanımı, hipertansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, obezite, hareketsiz yaşam tarzı inmeye yol açabilen faktörlerin başında gelir." dedi.

"Dünyada her yıl 17 milyon kişi inme geçiriyor"

Toplumun yaşlanmasının inme nedeniyle gerçekleşen ölüm ve sakat kalma oranlarını artıracağını ifade eden Özdemir, "Dünyada her yıl 17 milyon kişi inme geçiriyor, bunlardan 6 milyonu hayatını kaybediyor. Ülkemizde yılda yaklaşık 140 bin kişi inme geçirirken, kalp damar hastalıkları nedeniyle her yıl yaklaşık 40 bin kişi vefat ediyor. İnmeden ölüm ve sakat kalma Türkiye'de azalma gösterirken, sıklık giderek artmaktadır. Yani gelecekte toplumun yaşlanması ile sorunun artacağını söylemek yanlış olmaz." diye konuştu.

Özdemir, inme belirtilerinin aniden ortaya çıktığının altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

"Vücudun tek tarafında yüz, kol veya bacakta hissizlik ya da kuvvet kaybı, bilinç bulanıklığı, konuşamama veya peltek konuşma, anlama ve algılamada güçlük, yüz felci, baş dönmesi, yürüme güçlüğü, denge ve koordinasyon kaybı, tek veya iki taraflı görme kaybı, çift görme, şiddetli ani başlangıçlı baş ağrısı, yutma bozukluğu ve hafıza kaybı inme belirtileri arasında yer alır. Bu belirtilerden sadece biri ya da birkaçı aynı anda ortaya çıkabilir. Bu belirtilerin ortaya çıkması durumunda hasta veya hasta yakınlarının en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları ve hastalarını acil servise özel araçla değil ambulansla getirmeye özen göstermeleri önemlidir."

İnme riskini azaltmak için yapılacaklar

İnme riskinin azaltılması için yapılması gerekenlere ilişkin de bilgi veren Özdemir, şunları kaydetti:

"İnme gelişiminde rol oynayan yaş, cinsiyet, ailede benzer hastalık olması gibi bazı risk faktörlerini değiştirmek mümkün değildir. Ancak bunların dışında kalan, inme geçirmenize neden olabilecek bazı etmenleri denetim altına alabilmeniz ve riski azaltabilmeniz mümkündür. Sigara içenlerin içmeyenlere göre inme geçirme riski en az 2-3 kat artmaktadır. Başka birçok hastalık için de risk faktörü olan sigara kullanımının bırakılması önemlidir. İnmeden korunmada alkol kullanımından kaçınılması önerilmektedir. Yüksek kolesterol düzeyi inme riskini artırdığı için diyete uymak ve kullanılıyorsa ilacı aksatmamak gerekir. Uyku düzenine ve egzersiz yapmaya özen göstermek önemlidir. Belirli bir yaşın üstündeki hastalar için en uygun egzersiz yürüyüştür."

"Farkındalık oluşturmak için kısa film yarışması düzenleyeceğiz"

Özdemir, bu yıl inme hakkında farkındalık oluşturmak için kısa film yarışması düzenleyeceklerini belirterek, "Yarışmaya, Türkiye ve KKTC'den 18 yaş üstündeki herkes katılabilecek. Yarışmamıza katılmak isteyenler, 10 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek. Ayrıntılı bilgiye 'www.farkindamisinizkisafilm.com' adresinden ulaşılabilir." dedi.