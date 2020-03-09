Türkiye'de yılın ilk karadut hasadı Silifke'de başladı - Son Dakika
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Türkiye'de yılın ilk karadut hasadı Silifke'de başladı

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde yılın ilk karadut hasadı başladı.

Türkiye'de yılın ilk karadut hasadı Silifke'de başladı, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde yılın ilk karadut hasadı başladı. Örtü altında yetiştirilen ve geçtiğimiz yıla oranla 20 gün erkek hasat edilen karadutun kilosu 20 liradan alıcı buluyor.


Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen yılın ilk karadut hasadına başlandı. Çileğe alternatif olarak bir yıl önce dikimi yapılan karadut, kilosu 20 liradan alıcı buluyor. Çiftçi Musa Kavuştu tarafından yetiştirilen karadutun ilk hasadında 100 kilo toplandı ve kilosu 20 liradan İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere gönderildi.


Geçtiğimiz yıla oranla 20 gün erken olgunlaşan karadut, lezzeti ve görüntüsüyle dikkat çekiyor. Karadutun bakımının kolay olduğunu belirten Musa Kavuştu, fiyatından da veriminden de memnun olduğunu, her yıl aynı şekilde meyve rekoltesini ve kalitesini eşit şekilde alabildiklerini söyledi.


Çilekle aynı rekolteye sahip olan karadut yetiştiriciliğini bütün çiftçilere tavsiye eden Musa Kavuştu, "5 dönüm arazimizden 25 ton ürün elde etmeyi bekliyoruz. Bugün Türkiye'de yılın ilk karadut hasadına başladık. Avustralya karadutu olarak bilinen bu ürünümüze hiçbir şekilde ilaç vermiyoruz. Bir tek su veriyoruz. Yaklaşık iki ay üzerinde üzümü kalmayacak şekilde topluyoruz. Bugün ilk hasadı yaptık. 100 kilo dut topladık ve İstanbul'a göndereceğim. Bütün çiftçilere tavsiye ediyorum" dedi.


Örtü altındaki karadutun haziran sonuna kadar hasat edilmesi bekleniyor. - MERSİN

Silifke, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
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