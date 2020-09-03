Türkiye'de Yılın Kalfası Trabzon'dan - Son Dakika

Türkiye'de Yılın Kalfası Trabzon'dan

Trabzon'da bir kuyumcu atölyesinde hasır imalatçısı olarak çalışan Barış Kahvecioğlu, Türkiye'de 2020 yılının kalfası seçildi.

Türkiye'de Yılın Kalfası Trabzon'dan, System.String[]

Trabzon'da bir kuyumcu atölyesinde hasır imalatçısı olarak çalışan Barış Kahvecioğlu, Türkiye'de 2020 yılının kalfası seçildi. Böylece Trabzonlu esnaf ve sanatkarlar son 5 yıl içinde 4. kez Türkiye çapında önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, çok eski çağlardan bu yana ticaret merkezi olan Trabzon'da Ahilik geleneğine bağlı güçlü bir esnaf yapısı olduğunu hatırlattı. Kara "2016 yılında terzi Emine Coşkuner, 2017 yılında da kayık ustası Ali Saraç büyüklerimiz Türkiye'de Yılın Ahisi seçilmiş ve ödüllerini Kırşehir'de yapılan törenlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın elinden almışlardı. 2019 yılında da Çarşıbaşı'nda keşan dokumacılığı yapan Ayşe Saka kardeşimiz Türkiye'de Yılın Kalfası seçilerek yine Kırşehir'de TBMM Başkanımız Mustafa Şentop'un elinden ödülünü almıştı. 2020 yılında Barış Kahvecioğlu kardeşimiz yine büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'de Yılın Kalfası olarak seçildi. Barış Kahvecioğlu, önümüzdeki günlerde Kırşehir'de düzenlenecek Ahilik törenlerinde devlet büyüklerimizin elinden ödülünü alacak" dedi.

Başkan Kara, Trabzon esnaf ve sanatkarının son 5 yılda Türkiye çapında 4 büyük başarıya imza atmasının gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Bu gurur, tüm zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışan, ülkesi için üretmeye ve çalışmaya devam eden esnaf ve sanatkarımıza aittir" diye konuştu.

Trabzon'da Yılın Kalfası seçildikten sonra Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan kurulda yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'de 2020 Yılının Kalfası seçilen 28 yaşındaki Barış Kahvecioğlu, 17 yaşından itibaren hasır imalatı işi ile uğraşıyor. Çıraklık Eğitim Merkezi'ndeki eğitiminin ardından 2011 yılında kalfalık belgesi alan Kahvecioğlu, Trabzon'da bir kuyumcu atölyesinde hasır takıları işleyerek satışa hazır hale getiriyor.

Coğrafi İşaretli Ürün olan Trabzon Hasırını ileriye taşımak için çalıştıklarını belirten Barış Kahvecioğlu, "Mesleğe çıkar bulmakta zorlanıyoruz. Dünyada sadece Trabzon'da üretilen Coğrafi İşaretli bu ürünün devam ettirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması gerek" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kırşehir, Türkiye, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Yılın Kalfası Trabzon'dan - Son Dakika Ekonomi


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