Türkiye'de 'Yılın Kalfası' Trabzon'dan

Trabzon'da bir kuyumcu atölyesinde hasır imalatçısı olarak çalışan Barış Kahvecioğlu, Türkiye'de 2020 yılının kalfası seçildi

TRABZON - Trabzon'da bir kuyumcu atölyesinde hasır imalatçısı olarak çalışan Barış Kahvecioğlu, Türkiye'de 2020 yılının kalfası seçildi. Böylece Trabzonlu esnaf ve sanatkarlar son 5 yıl içinde 4. kez Türkiye çapında önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Trabzon'da Yılın Kalfası seçildikten sonra Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan kurulda yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'de 2020 Yılının Kalfası seçilen 28 yaşındaki Barış Kahvecioğlu, 17 yaşından itibaren hasır imalatı işi ile uğraşıyor. Çıraklık Eğitim Merkezi'ndeki eğitiminin ardından 2011 yılında kalfalık belgesi alan Kahvecioğlu, Trabzon'da bir kuyumcu atölyesinde hasır takıları işleyerek satışa hazır hale getiriyor.

Coğrafi İşaretli Ürün olan Trabzon Hasırını ileriye taşımak için çalıştıklarını belirten Barış Kahvecioğlu, "Mesleğe çıkar bulmakta zorlanıyoruz. Dünyada sadece Trabzon'da üretilen Coğrafi İşaretli bu ürünün devam ettirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması gerek" şeklinde konuştu.

Öte yandan 2016 yılında terzi Emine Coşkuner, 2017 yılında da kayık ustası Ali Saraç Türkiye'de Yılın Ahisi, 2019 yılında da Çarşıbaşı'nda keşan dokumacılığı yapan Ayşe Saka Türkiye'de Yılın Kalfası seçilmişti. 2020 yılında Barış Kahvecioğlu da Türkiye'de Yılın Kalfası olarak seçildi.