Türkiye'de Yılın Otomobili Fiat Egea Cross oldu! - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyeleri tarafından gerçekleşen oylamada Türkiye'de Yılın Otomobili Yarışması'nda kazanan Fiat Egea Cross oldu.

Yarışmada OGD üyesi 76 gazetecinin oylaması ile ilk turda 27 aday otomobil arasından 7 finalist belirlendi. 7 finalist arasından yapılan ikinci tur oylama sonucu 3 bin 290 puan elde eden Egea Cross Türkiye'de Yılın Otomobili unvanına layık görüldü.

Egea Cross'un, Türkiye'de Yılın Otomobili Yarışması'nın galibi olmasını değerlendiren Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "Markamızın otomobil pazarındaki varlığına güç katan Egea, ilk lansmanından bu yana 5 yıldır ülkemizin en çok tercih edilen otomobili olurken, geçtiğimiz yıl sonunda model ailesi yenilendi ve aileye dördüncü gövde olan Crossover sınıfındaki temsilcimiz Egea Cross eklendi. Egea Cross'a duyduğumuz güven ve heyecanı tüm dünyadan önce Türk basın mensuplarıyla paylaşmıştık. Bugün ise Egea Cross'un Türkiye'de Yılın Otomobili seçilmesinin gururunu yine beraber yaşıyoruz" dedi.

Aytaç; Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin kıymetli üyeleri, Egea Cross'u Türkiye'de Yılın Otomobili seçerek bizleri gururlandırdılar. Bu anlamlı ödülü; Fiat markası, ekip arkadaşlarım ve Egea Cross'un üretiminde ve pazara sunulmasında emeği geçen tüm Tofaş çalışansları, bayilerimiz ve tedarikçilerimiz adına, büyük bir mutlulukla kabul ediyorum" diye konuştu.