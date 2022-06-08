Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün sahibi belli oldu!

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), her yıl düzenlediği Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasının kazananını duyurdu. Geçtiğimiz yıl Fiat Egea Cross'a giden ödülün bu yılki sahibi ülkemizde en çok kullanılan SUV'lardan birisi oldu.
Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün sahibi: Hyundai Tucson
OGD, bu yıl yedincisi düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasının sonuçlarını açıkladı. Otomotiv alanında uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucunda 3 bin 710 puan almayı başaran Hyundai Tucson, finale kalan 7 model arasından birinci seçildi.
Yılın Tasarımı kategorisinde ise birinciliği BMW 4 Serisi Gran Coupe kazanırken, bu yıl ilk kez verilen Yılın Basın Lansmanı ödülü Fiat Egea Hybrid Lansmanı'na gitti. Ayrıca İnovasyon ödülünün kazananı da Yol Arkadaşım Connect projesiyle Fiat oldu.
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Türkiye'de Yılın Otomobili 2022 yarışmasının ilk etabında 38 otomobil yer aldı. Daha sonra jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 model finalde yer almaya hak kazandı. Aynı zamanda finalist modeller; tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat-değer oranı gibi kriterler üzerinden kapsamlı bir teste girdi.
Türkiye Yılın Otomobili 2022 ödülü için yarışan finalistler ise şöyle;
Hyundai Tucson – 3710 puan
Honda Civic – 2980 puan
Opel Mokka – 2790 puan
Nissan Qashqai – 2080 puan
Mercedes-Benz C Serisi -1980 puan
Renault Taliant – 1470 puan
Citroen C4 – 990 puan
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