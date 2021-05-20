Türkiye'de yıllık 6 milyon ton atığın sebep olduğu ekonomik kayıp 1,5 milyar lira - Son Dakika

Türkiye'de yıllık 6 milyon ton atığın sebep olduğu ekonomik kayıp 1,5 milyar lira

20.05.2021 13:44
Türkiye'de yıllık 6 milyon ton atığın sebep olduğu ekonomik kayıp 1,5 milyar lira, System.String[]

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Türkiye'nin 6 bölgesinde kurulu tesisleriyle ortalama 4,4 milyon ton atığı bertaraf ettiklerini belirterek, "Türkiye'de yıllık 6 milyon ton atık 1,5 milyar lira ekonomik kayba neden oluyor.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Türkiye'nin 6 bölgesinde kurulu tesisleriyle ortalama 4,4 milyon ton atığı bertaraf ettiklerini belirterek, "Türkiye'de yıllık 6 milyon ton atık 1,5 milyar lira ekonomik kayba neden oluyor. Atıkların geri kazanılması ekonomik kaybı engellemek yanında zararlı gazların emisyonunu azaltıyor." dedi.

Doğan, Doğanlar Holding tarafından çevrim içi ortamda düzenlenen basın toplantısında, şirketin atıktan elektrik üretimi, yenilenebilir enerji projeleri ve yatırım hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mobilya başta olmak üzere inşaat ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Doğanlar Holding'in son 15 yıldır enerji sektöründe de yatırım yaptığına işaret eden Doğan, atıktan enerji üretiminden önce Ordu ve Erzurum'da hidroelektrik yatırımlar gerçekleştirdiklerini aktardı.

Doğan, bu yıl devreye alınacak 6 yeni tesisle, 11 şehirde 18 tesiste ulaşacaklarını belirterek, "Bu tesislerin 16'sında evsel atıktan enerji üretimi gerçekleştirilecek, kalan 2 tesiste ise orman ve zirai atıklar değerlendirilecek. Evsel, tarımsal ve orman atıkları elektriğe dönüştürerek yüz binlerce hanenin enerji ihtiyacını karşılayacağız. İstihdamımız 293'ten 450'ye çıkacak." diye konuştu.

Atık enerjisinin kurulu üç içindeki payı yüzde 1,5

Doğan, Türkiye'nin kurulu gücünün 95 bin megavatı aştığını, bunun yaklaşık 50 bin megavatının yenilenebilir enerji kaynaklı olduğunu söyledi.

Bu oranın Türkiye'nin izlediği enerji politikalarının yansıması olduğunu ifade eden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplam yenilenebilir enerji kapasitesinin 1500 megavatı biyokütle ve biyoenerjiden kaynaklanıyor. Bu oran toplam kapasitenin yüzde 1,5'ine karşılık geliyor. Yenilenebilir enerji içindeki payı da henüz yüzde 3. Dolayısıyla evsel atıklardan elektrik üretimine geçişte atıkların daha fazla işlenebilmesi için daha gidecek çok yol var. Çin, yüzde 13 oranını yakalarken, Brezilya yüzde 12, ABD ve Avrupa ülkelerinde ise bu yüzde 10 civarında."

Atıktan enerjiye

Doğan, Türkiye'deki insanların günlük ortalama çöp üretim kapasitesinin 1 kilogram seviyesine ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin nüfusuna oranla 80 bin ton günlük evsel atık üretildiğine işaret eden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de 20 yıllık geçmişe sahip atık sektöründe, çöp olarak attığımız birçok ürün aslında birer hammadde. Türkiye'nin 6 bölgesinde kurulu 18 tesisle ortalama 4,4 milyon ton atığın bertaraf ediyoruz. Türkiye'de yıllık 6 milyon ton atık 1,5 milyar lira ekonomik kayba neden oluyor. Atıkların geri kazanılması ekonomik kaybı engellemek yanında zararlı gazların emisyonunu azaltıyor. Türkiye'de toplanan toplam evsel atığın 45 bin tonu işlenebiliyor. Maalesef henüz yüzde 50'nin biraz üzerinde, biz de Biotrend şirketiyle beraber toplam evsel atığın 9 bin tonunu işliyoruz. Yani Türkiye'deki çöplerin yüzde 20'ini işliyoruz. Bir bakıma bu evsel atık işleme sektörünün yüzde 20'sini yönetiyoruz. Biz sadece elektrik üretmiyoruz. Tesislerimiz entegre atık yönetimi ve elektrik üretimi yapıyoruz. Biyogaz, biyokütle tesislerimiz var. Bu projeleri aslında sıfır atık kapsamında da değerlendirebiliriz."

Çöplerin ayrıştırma süreci önemli

Doğan, çöplerin ayrıştırılmasının tüm atıktan enerji üretimi sürecinde oldukça önemli bir basamak olduğunu söyledi.

Özellikle Türkiye'nin plastik atık sorunu olduğunu dile getiren Doğan, tesislerde ayrıştırma işlemlerinde plastik, demir, kağıt, karton gibi atıkların ayrıştırılıp ekonomiye geri kazandırıldığını ifade etti.

Atıklardan elde edilen kompozit gübre üretiminin de Ar-Ge aşamasında olduğunu ifade eden Doğan, "Bizim iki çeşit yakma dediğimiz ancak ateşle yakma anlamına gelmeyen bir işlemimiz var. Sıkıştırılmış çöplerin içerisinde boru sistemleri döşeyerek içerisinde organik atıklardan kaynaklı metan gazını alıyoruz ve bu metan gazını elektrik enerjisine çeviriyoruz. Yine fermantasyon tanklarını kullanarak elektrik elde ediyoruz. Burada da çöpler kapalı devre dev tanklar içerisinde çürüterek yine metan gazını alarak ondan elektrik üretiyoruz. Dolayısıyla çevreyi kirleten bacasından kötü gaz çıkaran herhangi bir tesisimiz yok."değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir Enerji, Davut Doğan, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de yıllık 6 milyon ton atığın sebep olduğu ekonomik kayıp 1,5 milyar lira - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Köpeklerin Covid-19'u PCR testlerinden daha iyi teşhis edebildiği keşfedildi Köpeklerin Covid-19'u PCR testlerinden daha iyi teşhis edebildiği keşfedildi Gaziantep'le masaya oturan Erol Bulut'un istediği maaş dudak uçuklattı Gaziantep'le masaya oturan Erol Bulut'un istediği maaş dudak uçuklattı Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra "Çok rahatladım" diyen AK Partili Boynukalın, paylaşımını sildi Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Saldırganlara fidyeyi Bitcoin ile ödemişler Saldırganlara fidyeyi Bitcoin ile ödemişler

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum         
14:38
Avrupa medeniyeti bu mu! İspanyol askerleri mültecilere şiddet uygulayarak denize attı Avrupa medeniyeti bu mu! İspanyol askerleri mültecilere şiddet uygulayarak denize attı         
14:24
Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı         
14:07
Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı         
13:21
Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı         
12:18
Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!         
11:54
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu         
10:50
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
300 İsrailli Yahudi dünyaya seslendi: Tel Aviv'i durdurun, Filistin'i savunun 300 İsrailli Yahudi dünyaya seslendi: Tel Aviv'i durdurun, Filistin'i savunun         
09:38
Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var         
09:09
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu         
22:49
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 15:14:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de yıllık 6 milyon ton atığın sebep olduğu ekonomik kayıp 1,5 milyar lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement