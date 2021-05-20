Türkiye'de yıllık 6 milyon ton atığın sebep olduğu ekonomik kayıp 1,5 milyar lira

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Türkiye'nin 6 bölgesinde kurulu tesisleriyle ortalama 4,4 milyon ton atığı bertaraf ettiklerini belirterek, "Türkiye'de yıllık 6 milyon ton atık 1,5 milyar lira ekonomik kayba neden oluyor. Atıkların geri kazanılması ekonomik kaybı engellemek yanında zararlı gazların emisyonunu azaltıyor." dedi.

Doğan, Doğanlar Holding tarafından çevrim içi ortamda düzenlenen basın toplantısında, şirketin atıktan elektrik üretimi, yenilenebilir enerji projeleri ve yatırım hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mobilya başta olmak üzere inşaat ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Doğanlar Holding'in son 15 yıldır enerji sektöründe de yatırım yaptığına işaret eden Doğan, atıktan enerji üretiminden önce Ordu ve Erzurum'da hidroelektrik yatırımlar gerçekleştirdiklerini aktardı.

Doğan, bu yıl devreye alınacak 6 yeni tesisle, 11 şehirde 18 tesiste ulaşacaklarını belirterek, "Bu tesislerin 16'sında evsel atıktan enerji üretimi gerçekleştirilecek, kalan 2 tesiste ise orman ve zirai atıklar değerlendirilecek. Evsel, tarımsal ve orman atıkları elektriğe dönüştürerek yüz binlerce hanenin enerji ihtiyacını karşılayacağız. İstihdamımız 293'ten 450'ye çıkacak." diye konuştu.

Atık enerjisinin kurulu üç içindeki payı yüzde 1,5

Doğan, Türkiye'nin kurulu gücünün 95 bin megavatı aştığını, bunun yaklaşık 50 bin megavatının yenilenebilir enerji kaynaklı olduğunu söyledi.

Bu oranın Türkiye'nin izlediği enerji politikalarının yansıması olduğunu ifade eden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplam yenilenebilir enerji kapasitesinin 1500 megavatı biyokütle ve biyoenerjiden kaynaklanıyor. Bu oran toplam kapasitenin yüzde 1,5'ine karşılık geliyor. Yenilenebilir enerji içindeki payı da henüz yüzde 3. Dolayısıyla evsel atıklardan elektrik üretimine geçişte atıkların daha fazla işlenebilmesi için daha gidecek çok yol var. Çin, yüzde 13 oranını yakalarken, Brezilya yüzde 12, ABD ve Avrupa ülkelerinde ise bu yüzde 10 civarında."

Atıktan enerjiye

Doğan, Türkiye'deki insanların günlük ortalama çöp üretim kapasitesinin 1 kilogram seviyesine ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin nüfusuna oranla 80 bin ton günlük evsel atık üretildiğine işaret eden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de 20 yıllık geçmişe sahip atık sektöründe, çöp olarak attığımız birçok ürün aslında birer hammadde. Türkiye'nin 6 bölgesinde kurulu 18 tesisle ortalama 4,4 milyon ton atığın bertaraf ediyoruz. Türkiye'de yıllık 6 milyon ton atık 1,5 milyar lira ekonomik kayba neden oluyor. Atıkların geri kazanılması ekonomik kaybı engellemek yanında zararlı gazların emisyonunu azaltıyor. Türkiye'de toplanan toplam evsel atığın 45 bin tonu işlenebiliyor. Maalesef henüz yüzde 50'nin biraz üzerinde, biz de Biotrend şirketiyle beraber toplam evsel atığın 9 bin tonunu işliyoruz. Yani Türkiye'deki çöplerin yüzde 20'ini işliyoruz. Bir bakıma bu evsel atık işleme sektörünün yüzde 20'sini yönetiyoruz. Biz sadece elektrik üretmiyoruz. Tesislerimiz entegre atık yönetimi ve elektrik üretimi yapıyoruz. Biyogaz, biyokütle tesislerimiz var. Bu projeleri aslında sıfır atık kapsamında da değerlendirebiliriz."

Çöplerin ayrıştırma süreci önemli

Doğan, çöplerin ayrıştırılmasının tüm atıktan enerji üretimi sürecinde oldukça önemli bir basamak olduğunu söyledi.

Özellikle Türkiye'nin plastik atık sorunu olduğunu dile getiren Doğan, tesislerde ayrıştırma işlemlerinde plastik, demir, kağıt, karton gibi atıkların ayrıştırılıp ekonomiye geri kazandırıldığını ifade etti.

Atıklardan elde edilen kompozit gübre üretiminin de Ar-Ge aşamasında olduğunu ifade eden Doğan, "Bizim iki çeşit yakma dediğimiz ancak ateşle yakma anlamına gelmeyen bir işlemimiz var. Sıkıştırılmış çöplerin içerisinde boru sistemleri döşeyerek içerisinde organik atıklardan kaynaklı metan gazını alıyoruz ve bu metan gazını elektrik enerjisine çeviriyoruz. Yine fermantasyon tanklarını kullanarak elektrik elde ediyoruz. Burada da çöpler kapalı devre dev tanklar içerisinde çürüterek yine metan gazını alarak ondan elektrik üretiyoruz. Dolayısıyla çevreyi kirleten bacasından kötü gaz çıkaran herhangi bir tesisimiz yok."değerlendirmesinde bulundu.