Türkiye'de yoksullar bütçelerini kira ve gıdaya; zenginlerse ulaştırma, lokanta ve eğitime harcıyor

Türkiye'de hanehalkının tüketim harcamaları gelir gruplarına göre büyük değişim gösteriyor. Buna göre ülkede en yoksul grubu oluşturan kesimin hanehalkı harcamasının yüzde 60'ı konut/kira ile gıda ve alkolsüz içeceğe giderken bu oran en zengin grubu oluşturan kesimde sadece yüzde 36. Zenginlerin, yoksullardan daha fazla pay ayırdığı harcama türleri ise ulaştırma, eğitim, lokanta ve otel oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı "Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması" 2018 yılı verilerinde en düşük gelire sahip 'ilk yüzde 20'lik grup yoksullar, en yüksek gelire sahip 'beşinci yüzde 20'lik grup ise zenginler olarak değerlendiriliyor.