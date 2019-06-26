Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi
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- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Sümeyye Boyacı'ya sporcu ve müzisyenlere plaket takdimi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:59 Kaynak: AA
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Sümeyye Boyacı
'ya sporcu ve müzisyenlere plaket takdimi
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye
'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katıldı. Bakan Turhan törende alanlarında başarılı olan engeli sporcu ve müzisyenlere plaket verdi. (4)
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