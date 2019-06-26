Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi
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Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi

1 saat önce

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Sümeyye Boyacı'ya sporcu ve müzisyenlere plaket takdimi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katıldı.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Sümeyye Boyacı'ya sporcu ve müzisyenlere plaket takdimi
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katıldı. Bakan Turhan törende alanlarında başarılı olan engeli sporcu ve müzisyenlere plaket verdi. (4)
Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:59 Kaynak: AA
Sümeyye Boyacı, Türkiye, Güncel
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