Türkiye'de yurt içinde yerleşiklerin döviz cinsi tahvil yatırımları rekor kırdı - Son Dakika
BBC

Türkiye'de yurt içinde yerleşiklerin döviz cinsi tahvil yatırımları rekor kırdı

Bloomberg haber ajansı, Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'de yurt içinde yerleşiklerin döviz cinsi tahvillere yaptığı yatırımların 17,1 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Türkiye'de yurt içinde yerleşiklerin döviz cinsi tahvil yatırımları rekor kırdı, System.String[]

Bloomberg haber ajansı, Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'de yurt içinde yerleşiklerin döviz cinsi tahvillere yaptığı yatırımların 17,1 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Ajans, sadece bu yıl 4 milyar dolarlık döviz cinsi tahvil alımının yapıldığını belirtirken, bu durumun yurt içindeki yerleşiklerin birikimlerini dolara çevirme eğiliminin bir uzantısı olduğuna dikkat çekti.

'Türkler Dolar'ı her zamankinden çok seviyor' başlıklı haberde, TL'nin yılbaşından bu yana yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetmesi ve reel faizin de eksiye dönmesiyle birlikte, yurtiçinde yerleşik yatırımcıların dövize ve döviz cinsi varlıklara yaptıkları yatırımları artırdığı ifade edildi.

Bloomberg'e konuşan MUFG Bank Hazine yöneticisi Onur İlgen, "İnsanlar, mevduat faizlerinin uzun bir süre daha düşük kalmasını bekliyor ve yüksek getiri avantajı nedeniyle eurobondlara yatırım yapmak istiyor" dedi.

Merkez Bankası gösterge faizi yüzde 8,25 seviyesinde bulunuyor. Ancak alınan likidite sıkılaştırıcı önlemlerle, ortalama fonlama faizi yüzde 10,32'ye ulaşırken; üç aylık mevduat faizleri de yüzde 11'in üzerine çıktı.

Bloomberg'e göre, bankaların verdiği döviz mevduat faizi ortalama yüzde 1,6 olmasına karşın, Bloomberg-Barclays endeksinde Türkiye'nin dolar cinsi tahvillerinin getirisi yüzde 6,54 düzeyinde seyrederken, bazı şirket tahvillerinin faizlerinin ise yüzde 7'ye kadar çıktığı görülüyor.

Ancak bazı piyasa uzmanları, Türkiye'nin dolar kuruna olan bağımlılığının artmasının uzun vadeli sıkıntılar yaratabileceği uyarısını yapıyor.

Döviz cinsi tahvillere talep yükselirken, diğer yandan da döviz cinsi mevduatlar Ağustos ayında 220 milyar dolara ulaştı.

İstanbul merkezli bağımsız piyasa stratejisti Evren Kırıkoğlu, "Mevduat hesabında tutulan dövizin bir kısmı eurobonda dönüyor. Bu halen sınırlı bir hareket ancak eurobondlara olan talebin arttığı da çok açık. Önümüzdeki dönemde yurtiçi yerleşiklerin eurobond alımlarının arttığını görebiliriz" diye konuştu.

Türkiye'de devlet, şirket ve bankaların ihraç ettiği ve vadesi henüz gelmemiş olan toplam eurobond miktarı 119 milyar dolar. Bloomberg'e göre, bu varlıkların getirisi Nisan ayından bu yana yüzde 17 oldu.

Merkez Bankası, Bloomberg, Türkiye, Döviz, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:02

Son Dakika Dünya Türkiye'de yurt içinde yerleşiklerin döviz cinsi tahvil yatırımları rekor kırdı - Son Dakika Dünya

BBC
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