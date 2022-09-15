ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Eylül 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Eylül 2022

15.09.2022 10:48
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Eylül 2022

Türkiye'de yurt kapasitesi 20 yılda 4,5 kattan fazla arttıSon 20 yılda Türkiye'de, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurt sayısı 190'dan 800'e, kapasite ise 182 binden 850 bine çıkarak büyük bir yatırım yapıldıYatak sayısıyla Avrupa'da lider konumda olan Türkiye;

6 Nisan 1920

1- Türkiye'de yurt kapasitesi 20 yılda 4,5 kattan fazla arttı

Son 20 yılda Türkiye'de, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurt sayısı 190'dan 800'e, kapasite ise 182 binden 850 bine çıkarak büyük bir yatırım yapıldı

Yatak sayısıyla Avrupa'da lider konumda olan Türkiye; İspanya, Hollanda, Almanya ve Fransa'nın toplam yurt yatak rakamının toplamından fazla kapasiteyle öğrencilere hizmet veriyor

Bu yıl yurtlara olan talebin daha da artmasına rağmen, ilk fazda yüzde 80 yerleştirme oranıyla rekor kırıldı

(Erkan Tiryaki/Ankara) (Grafikli)

2- Van- İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 64 kilometresi tamamlandı

Van'ın İran hudut hattında yasa dışı geçişleri, kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla güvenlik duvarı inşasının yanı sıra 283 kilometre hendek kazıldı

(Mesut Varol/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye'de uçuşlarla oluşan yük trafiğinin yüzde 74'ü İstanbul'da gerçekleşti

Dünyanın önemli havacılık merkezlerinden İstanbul'daki tüm havalimanlarında ocak-ağustos arasında icra edilen seferlerle 1 milyon 954 bin 358 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşındı

Ocak-ağustos döneminde Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından düzenlenen ticari seferler, geçen yılın aynı dönemine göre 118 bin 896 arttı

(Kenan Irtak/İstanbul)

4- İstanbul, sanayi ürünleri ihracatında yüzde 47,2 paya ulaştı

Geçen ay 15 milyar 324 milyon dolarlık ihracata imza atan sanayi sektörünün gerçekleştirdiği dış satımın 7 milyar 237 milyon dolarını İstanbullu şirketler yaptı

İstanbullu şirketlerin ihracatı, ağustosta 2021'in aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 8 milyar 396 milyon dolara ulaştı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- İklim değişikliği ozon tabakasındaki iyileşmeyi sekteye uğratıyor

Ozon tabakasındaki deliği keşfeden bilim insanlarından Jonathan Shanklin:

"??????Son 20 yılda uzaydan ve yerden yapılan gözlemler, ozon tabakasında yavaş bir iyileşmenin başladığını gösteriyor. Ancak tam iyileşme kısa vadede gerçekleşmeyecek. Antarktika ozon deliği 50 yıl daha var olmaya devam edecek"

"İklim değişikliği ve ozon deliği birbirini etkiliyor. Dünyanın yüzeyi ısınmasına rağmen, ozon tabakası soğuyor; bu da kimyasal reaksiyonların oranını ve atmosferik dinamikleri değiştiriyor"

(Dilan Pamuk/İstanbul)

6- Burdur'da "akşamyıldızı"nın yeni türü bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Burdur'da turpgiller familyasının akşamyıldızı cinsine ait yeni bir tür keşfetti

"Burdur akşamyıldızı" adı verilen tür ile dünyada 50 türü bulunan cinsin Türkiye'deki sayısı 32'ye yükseldi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci:

"Biyoçeşitlilik zenginliğimizi korumak için Bakanlığımızın çalışmaları artarak sürecektir"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

7- Artistik cimnastikte gözler İngiltere'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na çevrildi

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen:

"İnanıyorum ki Dünya Şampiyonası'nda, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için ne kadar iddialı olduğumuzu göstereceğiz"

"Ekip çalışmasını devam ettirdiğimiz sürece uluslararası arenada hiçbir başarı bizim için sürpriz olmayacak"

(Muhammed Boztepe/Ankara) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

gençlik, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Eylül 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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