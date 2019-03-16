Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Zengin ve Fakirlerin Akılalmaz Yaşam Farkı

Türkiye'de Zengin ve Fakirlerin Akılalmaz Yaşam Farkı

1 saat önce

Bu video Türkiye'deki zengin ve yoksul insanların nasıl birbirinden zıt dünyalarda yaşadığını gözler önüne seriyor.

Bu video Türkiye'deki zengin ve yoksul insanların nasıl birbirinden zıt dünyalarda yaşadığını gözler önüne seriyor. Varlıklı ailelerden geliyorsanız mutlu bir yaşantınız olacak demektir ama fakir bir aileniz varsa hayat size pekte hoş bakmayacak demektir. Bu düzen böyle mi gidecek ' Sizce de ekonomik eşitlik herkesin hakkı değil mi '

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:36 Kaynak: Youtube

Türkiye, Genel
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