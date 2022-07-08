Türkiye Değişim Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Şahade'den asgari ücret yorumu: Bir nebze tatmin edici - Son Dakika
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Türkiye Değişim Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Şahade'den asgari ücret yorumu: Bir nebze tatmin edici

08.07.2022 12:18
Türkiye Değişim Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Şahade'den asgari ücret yorumu: Bir nebze tatmin edici

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Değişim Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Şahade, asgari ücrete yapılan ek zamla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Şahade, "İşçilerimize ödenen ücretler bir nebze tatmin edici olsa da, işverenler için bu durum beraberinde Bağkur ve SGK primlerinin de artması ile birlikte artı bir maliyet oluşturmuştur. Her işçi başına Asgari Ücret Desteği olarak sunulan rakam en az 220 TL olmak zorundadır" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Şahade, Gaziantep ve Türkiye gündemine dair yaptığı basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete gelen zammı değerlendiren Başkan Şahade, rakamların işçiler için bir nebze tatmin edici ancak işverenler içinde maliyet arttırıcı olduğunu dile getirdi. Şahade, "İşçilerimize ödenen ücretler bir nebze tatmin edici olsa da işverenler için bu durum beraberinde Bağkur ve SGK primlerinin de artması ile birlikte artı bir maliyet oluşturmuştur. Her işçi başına Asgari Ücret Desteği olarak sunulan rakam en az 220 TL olmak zorundadır" dedi.

"ONURLU VE GÜÇLÜ TÜRKİYE BUNU GEREKTİRİR"

"Ulusal birlik ve beraberlik içerisinde olmak zorunda olduğumuz günlerdeyiz" diyen Şahade, sözlerine şöyle devam etti: "Sınırlarımız içerisinde siyasi parti liderlerini çözüm önerilerini de sunmak şartıyla her türlü eleştirmemiz gayet normal ancak sınırlarımız dışarısına çıkan ülke liderlerimizin de Türkiye'mizin itibarı gereği her daim arkasında durmak zorundayız… Lütfen ülkemizi temsil eden kişilere eleştiri ve çözüm önerilerimizi ülkemiz sınırlarına girene kadar yapmayalım, sınırlarımız içerisine geldikten sonra zaten her şey akıyla karasıyla oturulur konuşulur… Onurlu ve güçlü Türkiye bunu gerektirir…"

BAŞKAN ŞAHADE'DEN BAYRAM MESAJI

Türkiye Değişim Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Şahade, "Birkaç gün sonra Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Allah'ım evlerimizdeki tencerelerimizde dert değil et kaynatsın, varlık ve birliğimizi asla bozmasın, Gaziantep'imizin, Türkiye'mizin ve tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun" dedi.

HELALLİK ALDI

Başkan Şahade "Bayram namazı sonrası öncelikle fani dünyada olan eş, dost ve akrabalarımızı ve de sonrasında küs olsak da bu dünyada ki eş dost ve akrabalarımızı ziyaret edip onların ellerini öperek hayır dualarını alalım. Bu bizim örfümüz, ananemiz, inancımız gereği" diyerek toplantıya katılan partililer, misafirler ve tüm basın mensuplarıyla tek tek bayramlaşıp, helallik aldı.

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