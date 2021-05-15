Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt çiftçilerle bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt çiftçilerle bir araya geldi

15.05.2021 15:41
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt çiftçilerle bir araya geldi, System.String[]

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt, Dünya Çiftçiler Günü'nde tarla, bağ ve bahçelerde üretime devam eden çiftçileri ziyaret etti.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt, Dünya Çiftçiler Günü'nde tarla, bağ ve bahçelerde üretime devam eden çiftçileri ziyaret etti.

Türkiye Değişim Partisi mensupları, sıcak hava altında tarlada çalışarak üretim yapan çiftçileri ziyaret ederek, Çiftçiler Gününü kutladı. Erzincan'da çiftlik ve Mahmutlu köyünde tarlalarda şeker pancarı üretimi yapan çiftçileri ziyaret eden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt, Kadın Kolları Başkanı Nursel Yaşılak, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Şamil Delikurt ve beraberindeki heyet Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik ve üreticilerin gününü kutladı.

Gerçekleşen ziyarette bir açıklama yapan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt, "Başta Ziraat Odası Başkanımızın şahsında Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Erzincanlı çiftçi, üretici, köylülerimizin ve bütün ülkemizdeki çiftçilerimizin gününü kutluyorum. Bol bereketli ürünler almalarını diliyorum. Bugün çiftçiler günü münasebetiyle Erzincan'da çiftçi kardeşlerimizle birlikteyiz. Yoğun emek ve alın teri döken çiftçilerimizin yanındayız dertlerini sorunlarını dinledik. Çiftçilerimiz köylülerimiz dertli dertlerine çare olmaya geldik. Çiftçilerimizin üreticilerimize sesini taleplerini duyurmaya geldik. Ülkemiz tarım ve hayvancılıkta yıllardır ihmal edilmiştir. 1970'li yıllarda tarımsal üretimde kendi kendine yetebilen bir ülke olan Türkiye son 10 yılda her şeyi ithal eden bir ülke konumuna gelmiştir. Ne yazık ki buğday arpa mısır pamuk hayvansal yem bitkileri, ne acıdır ki saman dahil ithal eder duruma gelmişiz. 2020 yılında 1.870.000 adet büyükbaş hayvan, 1.425.000 adet küçükbaş hayvan, 2.000.000 kanatlı hayvan, 5.000 ton kırmızı et, balık, yumurta, peynir, süt ve süt tozu ithal etmişiz. Tarımda ve hayvancılıkta yanlış uygulama ve yanlış tarım politikaları nedeniyle ekilmeyen tarımsal arazilerle birlikte iklim değişiklikleri ve çevre sorunları, mahalle yapılan köyler, azalan kırsal nüfus, tarım alanlarının küçük ve parçalı oluşu, yüksek girdi fiyatları üretici ile tüketici arasında ki aracıların sayısının ve karmaşanın artması sonucu üreticinin çiftçinin eline geçen fiyatların düşmesi nedeniyle çiftçilerimiz köylerimiz üretim yapamaz hale gelmiştir. Bu nedenle tarımda gıdada ve hayvancılıkta her geçen gün dışa bağımlılığımız artmıştır.

Ülkemizde ekilmeyen arazimiz kalmayacak arazi parçalanmasının önüne geçilerek arazi toplulaştırma çalışmalarının hızla yapacağız şu anda ülkemizde sulanabilir arazi 8,5 milyon hektardır. Toplulaştırma yapılacak arazi 14,5 milyon hektardır. Toplamda 25 milyon hektar arazilerimizi kapalı devre basıncı sulama sistemleri ile ücretsiz çiftçilerimizin hizmetine sunacağız. Hayvancılık ve besicilikte yüzde 70 oranında yem girdi fiyatlarına destek vererek asgari düzeye indireceğiz. Hazine arazilerini besicilerimizin hizmetine ücretsiz olarak tahsis edeceğiz. Kırsal kalkınma (İPARD) hibe destekleri ile yüzde 80 teşvikli besi ahırları ve organize besi bölgelerini kurarak hayvancılığımızı geliştireceğiz. Damızlık hayvancılığına önemli destek ve teşvikler vererek 4 yılda hayvan ihraç eden ülke konumuna geleceğiz. Türkiye değişim partisi iktidarında tarımsal üretimde ve hayvancılıkta kalkınma hamlesi başlatacağız. Köylümüzü yeniden milletin efendisi yapacağız" dedi.

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, ise gerçekleşen ziyaretten dolayı Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt ve ekibine teşekkür ederek "Ekonominin önemli çarkları arasında bulunan çiftçilik hatırlanması ve devamlı değer verilmesi gereken bir sektördür. Tarladan mutfağa kadar dokunduğu her şeye değer katan, üretimin her aşamasında gece gündüz durmadan çalışan, üreten bütün çiftçilerimizin de Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Tabi ki bizler kuraklıkla, aşırı yağışla, donla mücadele eden, gece gündüz çalışan insanların soflarına üç öğün gıdalarını getiren emek veren insanlarız. Bizim bu emeklerimizin karşılığı ne kadar çok verilse de azdır." diye konuştu. - ERZİNCAN

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt çiftçilerle bir araya geldi
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt çiftçilerle bir araya geldi
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt çiftçilerle bir araya geldi
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt çiftçilerle bir araya geldi

Türkiye Değişim Partisi, Dünya Çiftçiler Günü, Erzincan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt çiftçilerle bir araya geldi - Son Dakika


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