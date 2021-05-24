Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ercan Erzurum'da partililerle bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özkan Ercan, "Partimiz sol ya da sağ parti değildir, partimiz sağ ve solu birleştiren, gövdesi Türkiye olan demokratik kitle partisidir." dedi.

Erzurum'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında partililer ile bir araya gelen Ercan, 20 Aralık 2020'de kurulan Türkiye Değişim Partisi'nin hızlıca Türkiye'de teşkilatlarını oluşturduğunu belirterek, Erzurum'da İl Başkanlığı görevini Kamil Çelik'e verdiklerini söyledi.

Ercan, partilerinin Atatürk ilkelerini savunan, Cumhuriyet değerlerini genişleterek koruyan, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygılı, üretimi destekleyen, emeği koruyan, hudut ve bayrak birliği diyen demokratik kitle partisi olduğunu vurgulayarak "Partimiz sol ya da sağ parti değildir, partimiz sağ ve solu birleştiren, gövdesi Türkiye olan demokratik kitle partisidir. Ülkemiz sağdan ve soldan çok çekti. Yıllarca sağcısınız solcusunuz sıkıntıları yaşandı." ifadesini kullandı.

Partiye katılacaklara daha önceden hangi partiden olduklarını sormayacaklarını aktaran Ercan, hudut ve bayrak birliği diyen herkese kapılarının açık olduğuna dile getirdi.

Partilerinin Türkiye'nin en demokratik partisi olduğunu savunan Ercan, "Partimize kayıtlı üyeler ilçe başkanını, il başkanlarını ve genel başkanı seçecek. Bu Türkiye'de siyasi partiler içinde tam bir farkındalık yaratan unsurlardan birisi. Önce kendi mutfağımızdan başlayarak demokrasiyi getirdik, sonra Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle Türkiye'ye demokrasiyi getireceğiz." diye konuştu.

Ercan, partilerinin kısa sürede 65 il ve 500'e yakın ilçede teşkilatlandığını söyleyerek, iktidara geldiklerinde Türkiye'nin parlamenter sistemle yönetilmesi için anayasal değişiklikler yapacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmalar sonrası Ercan, partisinin Erzurum İl Başkanı Çelik'e yetki belgesini verdi.