Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elmalı, Van'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Ebubekir Elmalı, "Bu topraklara, kadim Türk milletinin genlerine ve örf adetlerine aykırı olan kadına yönelik şiddeti önleyemiyoruz. Bunun mutlaka bir devlet siyaseti olarak görülmesi gerekiyor." dedi.

Partisinin Van İl Başkanlığını ziyaret eden Elmalı, düzenlediği basın toplantısında, 67 ilde teşkilatlanmayı tamamladıklarını söyledi.

Bir merkez partisi olduklarını belirten Elmalı, bağımsız, uluslararası sözleşmelere riayet eden bir hukuk sistemi kurdukları zaman güven ortamının oluşacağını söyledi.

Bunun ardından her bölgenin coğrafi koşullarını dikkate alarak ekonomik paketlerin hazırlanacağını anlatan Elmalı, "Van'ı sadece tarımla sınırlandırmamak lazım çünkü sınır ticaretinin yanında turizmi de var. Van için özel bir paket hazırlanabilir. Bunlarla ilgili ekonomiyi canlandıracak bir paket düşünüyoruz. Bu topraklara, kadim Türk milletinin genlerine ve örf adetlerine aykırı olan kadına yönelik şiddeti önleyemiyoruz. Bunun mutlaka bir devlet siyaseti olarak görülmesi gerekiyor." diye konuştu.

Van'ın kalkınmasının, Doğu'nun kalkınması anlamına geldiğini; parti olarak bunu hedeflediklerini ifade eden Elmalı, şunları kaydetti:

"Van, 'Doğu'nun Paris'i' olarak bilinen bir şehirdi. Şu anda prefabrik bir şehre dönmüş. Her gelen milletvekili adayı 'otogar yapacağım' dedi, prefabrikle donattı. Van'ın stadyumu derme çatma, tamir yapılmış yerine konulmuş. Van'ın ülkedeki değeri dikkate alındığı zaman bu otogarı, stadyumu hak ediyor mu? Aşırı derecede çarpık kentleşme var. Van'da bir sürü işletme var ama iş yok. Van'ın elinden tarımı, hayvancılığı, sınır ticaretini alırsanız bu insanlar nereye gider? Hükümet yıllarca Van'ı ihmal etmiş."