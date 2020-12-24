Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Adana'da partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Partimizin iktidarında kadınlarımız en üst noktada olacak. Kadın cinayetlerine son vereceğiz." dedi.

Sarıgül, kentteki düğün salonunda partililerle düzenlenen toplantıda, Atatürk ilkelerine bağlı, evrensel hukuk kurallarına ve inançlara saygılı, laikliği savunan, üretimi destekleyen, emeğin hakkını koruyan, "hudut ve bayrak birliği" diyen tüm yurttaşlara kalplerinin açık olduğunu söyledi.

Partisinin kadınlara ayrı önem verdiğini ifade eden Sarıgül, "Partimizin iktidarında kadınlarımız en üst noktada olacak. Kadın cinayetlerine son vereceğiz." diye konuştu.

Kavga üreten Ankara'daki siyaset anlayışına son vermek istediklerini ve millete nefes aldırmaya geldiklerini belirten Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi, bir gönül hareketidir." dedi.

Sarıgül, toplantının ardından partisinin Adana İl Başkanlığı binasının açılış törenine de katıldı.