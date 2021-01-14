Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Mersin'de konuştu - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Mersin'de konuştu

14.01.2021 15:27

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Partimizin davası şefkattir, gayesi inşallah milletimizin mutluluğudur.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Partimizin davası şefkattir, gayesi inşallah milletimizin mutluluğudur." dedi.

Sarıgül, partisinin Mersin'in Yenişehir ilçesindeki seçime hazırlık merkezinin açılış törenine katıldı.

Törenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıgül, demokratik bir kitle partisi olarak yola çıktıklarını söyledi.

Sarıgül, her kesimi kapsayıcı bir politika izlediklerini ifade ederek, "Türkiye Değişim Partisi, Ankara'ya kimsenin sofrasından pay almaya gitmiyor. Aksine tüm insanlarımızı saygılı, sevgili, bereketli, huzurlu, güler yüzlü bir demokrasi sofrasında buluşturmak üzere gidiyor. Türkiye Değişim Partimiz, Ankara'ya bereketli ve vicdanlı bir vatan sofrası kurmaya gidiyor. Allah'ın izniyle bu sofrada inşallah herkese yer olacak ve herkesin karnı 'bismillah' diyerek doyacak." ifadesini kullandı.

Ülkeye ve millete hizmet etmeyi amaçladıklarını belirten Sarıgül, şunları kaydetti:

"Çok yakın bir tarihte, bütün basın, kamuoyu bizim muhalefette söylediğimiz sözleri değil iktidarda ülkemiz için yaptığımız projeleri konuşacak. Çünkü Türkiye Değişim Partimiz, bu milletin imanıdır, inancıdır, tarihidir, kültürlerin kimliğidir. Amacımız bütün millettir. Görüşü, düşüncesi ne olursa olsun davamız bütün yurttaşlarımıza anlatılacak. Davet bizden, takdir Allah'tan. Türkiye Değişim Partisi demokratik bir kalkınmadır. Partimizin davası şefkattir, gayesi inşallah milletimizin mutluluğudur. Türkiye Değişim Partisi, her zaman şunu savunur, haksız bir davada baş tacı olmaksa, onurlu bir mücadelede, hak davada zerre olmayı tercih etmektir."

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Mersin'de konuştu
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Mersin'de konuştu
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Mersin'de konuştu
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Mersin'de konuştu

Türkiye Değişim Partisi, Türkiye, Ankara, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Mersin'de konuştu - Son Dakika


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