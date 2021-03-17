Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de

17.03.2021 17:31
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de, System.String[]

Edirne'de andımızı okuyarak basın açıklamasına başlayan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Vatandaş yağ alamayacak hale geldi.

Edirne'de andımızı okuyarak basın açıklamasına başlayan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Vatandaş yağ alamayacak hale geldi. Trakya çiftçisinin dertlerine çare olmak, TDP'nin en büyük önceliğidir" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Edirne'deki bir otelde basın toplantısı gerçekleştirdi. Sarıgül, otele girişte görevli personele 'HES' kodunu söylemeyi de ihmal etmedi. Toplantıya, TDP genel merkez yöneticileri, il başkanları, partililer ve basın mensupları katıldı. Sarıgül, basın açıklamasının ardından il başkanlığı binası olan Edirne İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışına katıldı.

"Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu dünyanın en kıymetli pasaportu yapacağız"

Basın açıklamasından önce partililerle birlikte andımızı okuyan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Kardeşlerim; adaletsizlik, hukuk, demokrasi, insan hakları ne yazık ki ekonomik kriz ülkemizi derinden sarsmıştır. Bunların çözümü için değişime ihtiyaç var, tecrübeli kadrolarla, akla, bilime önem vererek ülkemizi dürüst politikalarla başarıdan başarıya ulaştıracak kadrolar TDP'dedir. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu dünyanın en kıymetli pasaportu yapacak içerde huzurlu, dışarda onurlu politikalar uygulayacak olan tek parti TDP'dir" dedi.

"Edirne ve Kırklareli'nde vergisiz ticaret merkezleri kurulacak"

Edirne ve Kırklareli'nde vergisiz ticaret merkezleri kuracaklarını ifade eden Sarıgül, "12 Balkan ülkesinde yaşayan, 150 milyon nüfus bu merkezlere özel vizelerle gelip, vergisiz olarak alışverişini yapıp, gidecek buralara yapılacak otellerle bölge alışveriş turizminin cenneti olacak. Otelci kazanacak, ulaşımcı kazanacak, Trakya kazanacak. Trakya'da yaşayan milyonlar kazanacak, Türkiye kazanacak. Trakya, böylece balkanların dövizini çekecek. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'mizle Trakya, Türkiye'nin Avrupa'sıdır. Dünyaya açılan kapımızdır bu nedenle Trakya değişimin de lokomotifi olacaktır. TDP'nin de en güçlü kalelerinden olacaktır. Anadolu'daki ürünler toplanıp değer katılarak Balkanlar'dan dünyaya servis edildiği bir il olacak Edirne" diye konuştu.

"Şehre gelen yerli turist sayısı arttıracağız"

Projelerinden söz eden Sarıgül, "Edirne, hızlı tren projesi gerçekleştiğinde, Kırkpınar yağlı güreşleri haftalık olarak düzenlenmesi sağlayarak, şehre gelen yerli turist sayısı arttıracağız. Tarım şehri olan Edirne'de tarımsal üretim organize sanayi bölgeleri kurulacak. Trakya çiftçisi küserse, bu ülke aç kalır bakın Trakyalı ayçiçek üreticisi küstürüldü, Türkiye ayçiçek yağında ithalata mecbur kaldı, fiyatı iki katına çıktı. Vatandaş yağ alamayacak hale geldi. Trakya çiftçisinin dertlerine çare olmak, TDP'nin en büyük önceliğidir. Edirne'de gençlerin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirecek, genç nüfusun Edirne'mizden ayrılmasına engel olacağız. Gastronomi merkezi olan Edirne, mutfağını dünyaya tanıtacağız. Son dönemlerde Edirne'de tarım ve hayvancılıkta küçük ölçekli çiftçi ne yazık ki kaybolma seviyesine gelmiştir. Edirne'de küçük ölçekli çiftçiler destekleyeceğiz, büyük firmalar ile rekabet edilmesi sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, basın açıklamasının ardından il başkanlığı binası olan Edirne İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışına katıldı. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililere bol bol fotoğraf çekilerek sohbet etti. - EDİRNE

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Türkiye, Edirne, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül Edirne'de - Son Dakika


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