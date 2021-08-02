Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Antalya'da partisinin Serik Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, orman yangınları üzerinden oy beklentisi içine girmenin vatana karşı sevgisizlik olduğunu söyledi.

Sarıgül, Manavgat'ta orman yangınlarının olduğu alanda yaptığı incelemenin ardından partisinin Serik İlçe Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Sarıgül, milletin düşman zulmü, sel, deprem ve en acı ihanetleri gördüğünü ama yıkılmadığını dile getirdi.

"Gün el ele, omuz omuza, sevgiyle, saygıyla, birlik ve beraberlik içinde olma ve dayanışma günüdür." diyen Sarıgül, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği sırada yapılan eleştirileri doğru bulmadıklarını kaydetti.

Sarıgül, "Yangın konusu üzerinden siyaset yapmak, oy beklentisi içerisinde olmak vatanımıza karşı sevgisizliktir. Tarım ve Orman Bakanlığının üzerine gitmeyi, sürekli iktidarı eleştirmeyi, zaten yıpranmış kurumları sorgulamayı kesinlikle doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

Bugünün siyaset günü olmadığını ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:

"Bugün el ele olma ve yaraları sarma günüdür. Bugün ciğerlerimiz parçalanıyor. Biz sorumluluğumuzun bilincinde olan bir partiyiz. Biz parti olarak bu günlerde asla siyaset konuşmayız. Biz önce devletimiz, sonra partimiz deriz. Buradan bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Sakın ha sakın. Oy almak için popülist politikalar yapmayın. Oy almak için, bir olayı fırsata çevirmek için, buradan nasıl oy alabilirim düşüncesini silin."

Yangınlarla ilgili bilgi kirliliğini doğru bulmadıklarını belirten Sarıgül, "Güvenlik kuvvetlerimiz tarafından, İçişleri Bakanlığımız tarafından daha açıklama yapılmadan, şu ya da bu şekilde 'şuralar yandı' diye cümleler kurulmasını büyük bir provokasyon olarak değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.