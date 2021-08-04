Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, orman yangınlarıyla ilgili konuştu - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Sarıgül, 4 gün önce Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki çıkan ve kontrol altına alınan yangın bölgesinde incelemede bulundu. Daha sonra, tarihi Uzun Çarşı'da esnafla bir araya gelen Sarıgül, Hatay Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Burada konuşan Sarıgül, bölgede yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf edildiğini söyledi. Sarıgül, Hatay'ın yangını çok büyük bir olay olmadan atlattığını belirten Sarıgül, "Bu yangında 'Şu eksikti, bu eksikti' bunları demeyi asla doğru bulmuyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz. 'Yangın şu şekilde çıktı, bu şekilde çıktı' diye bilgi kirliliği yapılmasını da asla doğru bulmayız. Şu anda ciğerlerimiz yanıyor, o yangını söndürmek için nasıl çaba sarf ettiklerini biliyorum." diye konuştu. Yangın bölgesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Sarıgül, şunları kaydetti: "Orman çalışanlarımıza ve emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Yangınlarda hayatını kaybeden orman çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir kez daha bu yaraları sarması için el birliğiyle çalışma yapmamız gerektiğine inanıyorum. Hatay'ımız başta olmak üzere Türkiye'mizin her noktasındaki yangınların söndürülmesinde büyük seferberlik gösteren ve gecesini gündüzüne kadar tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." Sarıgül, partisinin il binasını da ziyaret edip partililerle buluştu.