Üye Girişi
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de konuştu Açıklaması

07.08.2021 16:39
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de konuştu Açıklaması, System.String[]

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin, "Bugün siyaset yapma, kendini gösterme günü değil yaraları sarma günüdür.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin, "Bugün siyaset yapma, kendini gösterme günü değil yaraları sarma günüdür." dedi.

Sarıgül, Kayseri'de parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin farklı noktalarında yaşanan yangınların üzücü olduğunu söyledi. "Ciğerlerimiz yanıyor." diyen Sarıgül, bu konuda sorumluluk bilincinde hareket eden bir parti olduklarını belirtti. Sarıgül, parti olarak yangınlarla ilgili "devlet anlayışı" ile hareket ettiklerini de vurgulayarak şöyle devam etti:

"Şu anda yangınlarla ilgili sorunları, eksiklikleri konuşmanın zamanı değil. Şu anda bu yangınları söndürme ve yaraları sarma zamanı. Daha sonraki aşamada bu konudaki görüşlerimizi, düşüncelerimizi saklı tutuyoruz. İleride o görüşlerimizi, bu yangınlar inşallah tekerrür etmez, ederse neler yapmamız gerektiğini o zaman konuşacağız. Türkiye Değişim Partisi olarak yangına benzinle giden bir parti asla olamayız. Biz parti olarak ülke yansın batsın da Allah'ım korusun, biz acele iktidar olalım diyen bir siyasi parti asla olamayız. Biz kötü olaylar çıksın da o olayların üzerinden oy alalım, koltuğun peşinden koşalım diyen bir parti asla olamayız. Çünkü Türkiye Değişim Partimizin ana görüşü, önce devletimiz mutlu olacak. Daha sonra partimiz, inşallah cennet vatanımıza gereken hizmetleri yapacak."

Yangından mal kaçıran, kötülükler üzerinden siyaset yapan parti olmayacaklarını dile getiren Sarıgül, sahada çalışanlara teşekkür ederek yangında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Sarıgül, yangın üzerinden sosyal medyadan siyaset yapmak isteyenlere tepki göstererek "Bugün siyaset yapma, kendini gösterme günü değil, yaraları sarma günüdür." dedi.

Konuşmasının ardından esnafla bir araya gelen Sarıgül, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de konuştu Açıklaması
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de konuştu Açıklaması
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de konuştu Açıklaması
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de konuştu Açıklaması
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de konuştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi, Siyaset, Kayseri, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 17:01 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı 16:33 Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı 220 yangın kontrol altına alındı, 5 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 16:25 220 yangın kontrol altına alındı, 5 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz 16:10 Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi 15:38 Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın emniyette ifade vermeyi reddetti 15:13 Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın emniyette ifade vermeyi reddetti
Aşı olmamak için direniyor! Sneijder'in savunması akıllara durgunluk verdi 14:56 Aşı olmamak için direniyor! Sneijder'in savunması akıllara durgunluk verdi Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu 14:02 Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu

Son Dakika Haberleri
17:03 Tüm gözler yanan arabaya çevrildi! Otomobil, herkesin gözü önüne küle döndü
16:32 Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı
16:31 Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı
16:25 220 yangın kontrol altına alındı, 5 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
16:24 Galatasaray'da el mahkum! St. Johnstone maçına mecburen İsmail Çipe çıkacak
16:09 Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz
15:42 Bir günde üç madalya! Buse'lerden sonra Uğur Aktaş da gururlandırdı
15:09 Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti
15:08 Datça'da korkutan sahil görüntüsü! Kumsalı beyaz bir örtü kapladı
14:56 Aşı olmamak için direniyor! Sneijder'in savunması akıllara durgunluk verdi
Tüm gözler yanan arabaya çevrildi! Otomobil, herkesin gözü önüne küle döndü Tüm gözler yanan arabaya çevrildi! Otomobil, herkesin gözü önüne küle döndü         
17:04
Galatasaray, genç savunmacı Victor Nelsson için geri sayıma geçti! Kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı Galatasaray, genç savunmacı Victor Nelsson için geri sayıma geçti! Kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı         
16:59
Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı         
16:32
Cansız bedenleri parçalanıp gömülmüş halde bulundu! Karı-kocanın kayıp kafaları halen aranıyor Cansız bedenleri parçalanıp gömülmüş halde bulundu! Karı-kocanın kayıp kafaları halen aranıyor         
16:17
Bir günde üç madalya! Buse'lerden sonra Uğur Aktaş da gururlandırdı Bir günde üç madalya! Buse'lerden sonra Uğur Aktaş da gururlandırdı         
15:42
Keramet yeni yoldaymış! Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı Keramet yeni yoldaymış! Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı         
15:19
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Manavgat yangın alanına yağmur yağdı! Orman işçileri el açıp dua etti Manavgat yangın alanına yağmur yağdı! Orman işçileri el açıp dua etti         
14:19
Askerden izne gelen gencin, 5'inci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi Askerden izne gelen gencin, 5'inci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi         
13:39
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da ''Devleti aşağılama'' suçundan tutuklandı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da ''Devleti aşağılama'' suçundan tutuklandı         
13:21
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'den Patnoslulara doğalgaz müjdesi AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'den Patnoslulara doğalgaz müjdesi         
12:45
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli         
12:11
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki         
10:52
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2021 17:08:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement