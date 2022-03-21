Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Iğdır'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Iğdır'da esnafı ziyaret etti

21.03.2022 16:31
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Iğdır'da esnafı ziyaret etti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Iğdır'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Iğdır'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Sarıgül, beraberindeki partililerle Cumhuriyet ve Fevzi Çakmak caddelerinde yürüyüp, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bir çayevinde oturan Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların Nevruz Bayramı, Ormancılık Günü ve Irk Ayrımcılığıyla Mücadele Günü'nü kutladı.

Umut ve barış anlamına gelen nevruzda dünyaya barışın hakim olması temennisinde bulunan Sarıgül, "Biden ve Putin yüzünden Ukrayna işgal ediliyor, şehirleri bombalanıyor, çocuklar ölüyor, bir ülke mahvoluyor. TDP olarak 'silah gitmeli, barış gelmeli' diyen bir partiyiz." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, Avrupa'ya sığınan Suriyeli mültecilere yapılan muameleye de tepki göstererek, şunları söyledi:

"Ukrayna- Rusya savaşı Avrupa'nın çirkin ve gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Savaştan kaçan Suriyelilere kapılarını kapatan, onları ölüme iten, sandallarını batıran Avrupa, Ukraynalıları sıcak içecekler, sandviçler ve güler yüzle karşılıyor. Savaştan kaçanlara kucak açmak insanlıktır, savaştan kaçanları ten rengiyle, göz rengiyle ayırmak ayrımcılıktır. Avrupa'nın bu noktada ne kadar ayrımcılık yaptığını görüyoruz, buna isyan ediyorum, vicdanım bunu kaldırmıyor. Dünya ayrımcılıkla mücadele gününde Avrupa'yı aklını başına almaya, sağduyuya davet ediyorum."

Sarıgül, partililerle yumurta tokuşturup, cadde üzerinde yakılan nevruz ateşinin üstünden de atladı.

Daha sonra vatandaşlarla sohbet eden Sarıgül, Iğdır'dan ayrıldı.

Sarıgül'e kentteki ziyaretlerinde, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Güzel ile İl Başkanı Cengiz Adir de eşlik etti.

YORUMLAR
500
Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek? Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek? Hızını alamayan Mustafa Sarıgül, bu defa vatandaşı tokatladı Hızını alamayan Mustafa Sarıgül, bu defa vatandaşı tokatladı

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Esnaf, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Iğdır'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Sesi kısık olan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü malum Çanakkale Köprümüzün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:27 Kuyumcuların kurduğu Altınbank bu yıl içerisinde hizmete açılacak!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
16:07 HDP'nin nevruz etkinliğinde terör örgütü lehine slogan atan çok sayıda kişi gözaltına alındı!
16:01 Stefan Kuntz'un Arda Güler için söyledikleri taraftarların tepkisine yol açtı!
16:01 Evine "Uzaklarda aramayın" notu bırakmıştı! O gencin cesedi ormanda, ağaca asılı bulundu
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
15:05 Otelde cesedi bulunmuştu! Nuray'ı öldüren eski nişanlısının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı: 'Karışamazsın' deyince boğdum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 16:44:57. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Iğdır'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement