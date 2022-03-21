Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Iğdır'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Iğdır'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Sarıgül, beraberindeki partililerle Cumhuriyet ve Fevzi Çakmak caddelerinde yürüyüp, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bir çayevinde oturan Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların Nevruz Bayramı, Ormancılık Günü ve Irk Ayrımcılığıyla Mücadele Günü'nü kutladı.

Umut ve barış anlamına gelen nevruzda dünyaya barışın hakim olması temennisinde bulunan Sarıgül, "Biden ve Putin yüzünden Ukrayna işgal ediliyor, şehirleri bombalanıyor, çocuklar ölüyor, bir ülke mahvoluyor. TDP olarak 'silah gitmeli, barış gelmeli' diyen bir partiyiz." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, Avrupa'ya sığınan Suriyeli mültecilere yapılan muameleye de tepki göstererek, şunları söyledi:

"Ukrayna- Rusya savaşı Avrupa'nın çirkin ve gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Savaştan kaçan Suriyelilere kapılarını kapatan, onları ölüme iten, sandallarını batıran Avrupa, Ukraynalıları sıcak içecekler, sandviçler ve güler yüzle karşılıyor. Savaştan kaçanlara kucak açmak insanlıktır, savaştan kaçanları ten rengiyle, göz rengiyle ayırmak ayrımcılıktır. Avrupa'nın bu noktada ne kadar ayrımcılık yaptığını görüyoruz, buna isyan ediyorum, vicdanım bunu kaldırmıyor. Dünya ayrımcılıkla mücadele gününde Avrupa'yı aklını başına almaya, sağduyuya davet ediyorum."

Sarıgül, partililerle yumurta tokuşturup, cadde üzerinde yakılan nevruz ateşinin üstünden de atladı.

Daha sonra vatandaşlarla sohbet eden Sarıgül, Iğdır'dan ayrıldı.

Sarıgül'e kentteki ziyaretlerinde, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Güzel ile İl Başkanı Cengiz Adir de eşlik etti.