Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den gençlere davet - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den gençlere davet

20.01.2021 15:29
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den gençlere davet, System.String[]

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, değişimi gençlerin başlatacağını söyleyerek, "Türkiye Değişim Partisine gelin, korkmayın, derdinizi söyleyin.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, değişimi gençlerin başlatacağını söyleyerek, "Türkiye Değişim Partisine gelin, korkmayın, derdinizi söyleyin." dedi.

Balıkesir'de partisinin iktidara hazırlık merkezinin açılışına katılan Sarıgül, partililere hitap etti.

Gençlere seslenen Sarıgül, "Sevgili gençler değişimi siz başlatacaksınız. Türkiye Değişim Partisine gelin, korkmayın, derdinizi söyleyin. Korkmayın bizi eleştirin. Artık değişim başlıyor. Partimize üye olun. Balıkesir'in belediye başkanı siz olun, Balıkesir'in milletvekili siz olun. İnşallah Balıkesir'in bakanı siz olacaksınız." diye konuştu.

Balıkesir'de il binası değil, iktidara hazırlık merkezi açtıklarını belirten Sarıgül, merkezin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Tören, Sarıgül ve partinin Balıkesir İl Başkanı Mehmet Akma tarafından açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Balıkesir, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den gençlere davet - Son Dakika


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