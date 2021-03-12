Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den "milletvekili transferlerine" tepki - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den "milletvekili transferlerine" tepki

12.03.2021 14:27

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "milletvekili transferlerine" ilişkin "Milletvekilinin partisiyle bağı koptuysa o zaman milletvekilliğinden de istifa eder, vatandaş olur.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "milletvekili transferlerine" ilişkin "Milletvekilinin partisiyle bağı koptuysa o zaman milletvekilliğinden de istifa eder, vatandaş olur. İstediği partiye girer, mücadelesini verir." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıgül, partisinin genel merkezinde Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Partisinin "insan en değerli varlıktır" temel ilkesiyle hareket edeceğini belirten Sarıgül, "Bizim en büyük katma değerimiz vicdanlı insandır. Türkiye Değişim Partisi iktidarında herkes insanca yaşayabilecektir. Asla ötekimiz olmayacak, asla kültür farkı, inanç farkı olmayacak." ifadesini kullandı.

Oy kullanmak için sandığa gitmek isteyen vatandaşların çoğunun güven buhranı yaşadığını iddia eden Sarıgül, mevcut partilerine güvenlerini ve inançlarını yitiren kişi sayısının her geçen gün arttığını öne sürdü.

Sarıgül, yurttaşların, kendilerine ışık, umut ve güven verecek yeni bir parti beklediğini, o partinin de Türkiye Değişim Partisi olduğunu savundu.

Teşkilat başkanlarına "Önce devletimiz sonra partimiz" sözleriyle seslenen Sarıgül, şunları kaydetti:

"Bizim davamız, milli, demokratik ulus davasıdır. Bizim davamız, demokratik hukuk devletidir. Dünyada gitgide yalnızlaşan ülkemizin, dünyada yeniden güçlü ve saygın olabilmesi davasıdır. Bizim davamız, huzuru sağlama ve sosyal adalet içinde gerçek kalkınmayı sağlama davasıdır. Mücadelemizin kahramanı siz değilsiniz, ben değilim, mücadelemizin kahramanı inandıklarımız, düşündüklerimiz, örflerimiz, geleneklerimizdir, bayrağımız ve toprağımızdır."

Sarıgül, Türkiye'de muhalefet partilerinin inandırıcı olmaktan uzak olduğunu dile getirerek "Çünkü muhalefet partileri bekliyor ki iktidar hata yapsın, Allah'ım korusun, devletimiz çöksün biz iktidara gelelim. Hayır bizim böyle bir anlayışımız yok. Devletimiz var olacak, bayrağımız da ömür boyu dalgalanacak." şeklinde konuştu.

Partisinin önce ana muhalefet sonra da iktidar olacağını iddia eden Sarıgül, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak projelerle ülke gündeminde yer alacaklarını söyledi.

Yeni anayasa yapılmasına ilişkin görüşlerini de paylaşan Sarıgül, "Anayasa Türkiye'nin tapusudur, anayasa toplumsal uzlaşmadır. O anayasayı bütün sivil toplum kuruluşları, parlamentoda grubu bulunsun bulunmasın bütün partilerin buluşmasıyla inşallah Türkiye Değişim Partisi yapacaktır." ifadelerini kullandı.

"Milletvekili transferini demokrasi ayıbı olarak görüyoruz"

Sarıgül, milletvekili transferleriyle ilgili olarak görüşlerini ise şöyle paylaştı:

"Milletvekili transferi' yanlış bir kelime. Hangi partiden seçildiyse o partiyle gönül bağı koptuysa o zaman lütfen parlamenterliği bırakacak. Başka bir siyasi partinin listesinden girip o siyasi partiye oy veren vatandaşların iradesini alıp bir futbolcu bonservisi gibi... Futbolcular bile 2 sene, 4 sene bonservisi bitmeden bir yere gidemiyor. Onun için doğru, etik bulmuyoruz. Türkiye Değişim Partisi olarak milletvekili transferini demokrasi ayıbı olarak görüyoruz. Milletvekilinin partisiyle görüşleri, bağı koptuysa o zaman milletvekilliğinden de istifa eder, vatandaş olur. İstediği partiye girer, mücadelesini verir. Hele hele görüşleri düşünceleri hiç birbiriyle bağdaşmayan insanların sırf koltuk için bir yere gitmesini de esefle karşılıyorum ve kınıyorum."

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den milletvekili transferlerine tepki
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den milletvekili transferlerine tepki
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den milletvekili transferlerine tepki
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den milletvekili transferlerine tepki

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den 'milletvekili transferlerine' tepki - Son Dakika


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