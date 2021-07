Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den Zülfü Livaneli'ye tepki - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında yazar Zülfü Livaneli'nin Ecevit hakkında geçmişte yazdığı ve tekrar gündeme gelen yazısına sert sözlerle tepki verdi. Sarıgül, "Sayın Livaneli, Ecevit'i sevenlere özür borcunuz var" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında yazar Zülfü Livaneli'nin Ecevit hakkında geçmişte yazmış olduğu ve tekrar gündeme gelen yazısına sert sözlerle tepki verdi. Sarıgül, "Sayın Livaneli, Ecevit'i sevenlere özür borcunuz var" dedi.

"BİZİM DEVLET ANLAYIŞIMIZDA ASLA YER ALMAMAKTADIR"

Başkan Sarıgül açıklamasında, "Bu ülkeye yıllarca hizmet etmiş, her sözünde milleti düşünmüş, sadece "Ne ezen, ne ezilen, insanca, hakça bir düzen" istemiş, "Toprak işleyenin, su kullananındır" demiş, işçinin, alın terinin ve emeğin savunucusu olmuş, inançlara saygı duymuş, laikliğe her zaman sahip çıkmış ve bu ülkede başbakanlık yapmış Sayın Bülent Ecevit'in, sağlığında yapamadığınız bu söylemleri bugün arkasından konuşuyor olmanız, bizim devlet anlayışımızda asla yer almamaktadır" dedi.

"SAYIN ECEVİT VATANINA, BAYRAĞINA HER ZAMAN SAHİP ÇIKMIŞTIR"

"Ben siyasi yaşamım boyunca hakkı Hakka her zaman teslim etmişimdir bundan sonra TDP olarak aynı şekilde bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz ve sözümüzü de kimseden esirgemeyeceğiz" diyen Sarıgül, "Sayın Ecevit, insan hakları ve Türkiye'nin ulusal birliğini daima önemsemiş ve korumuştur. Vakti saati gelince, herkesin sustuğu zamanlarda ABD'ye baş kaldırmış, Kıbrıs'ta da sadece Kıbrıs Türkleri için değil, Rumlar için de barış istemiştir. Sayın Ecevit, tıpkı bizim gibi vatanına, bayrağına, milletine ve toprağına her zaman sahip çıkmıştır" şeklinde açıklamada bulundu.

"O GÜNLERDE ARANIZDAN SU SIZMIYORDU DA BUGÜN NE DEĞİŞTİ?"

Başkan Sarıgül açıklamasının devamında, "Sayın Zülfü Livaneli; Sayın Deniz Baykal ile uzun yıllar beraberdiniz. Baykal'a yaranabilmek için gösterdiğiniz çabaları hepimiz biliyoruz. Peki o zaman Sayın Baykal ile ilgili neden konuşmadınız da bugün konuşuyorsunuz? O günlerde aranızdan su sızmıyordu da bugün ne değişti?" dedi.

"SÖYLEDİKLERİNİZ SANATÇI KİMLİĞİNİZLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

"Sosyal demokrasi adına bu ülke için yıllarca mücadele vermiş bir parti mensubu olarak, çalışma arkadaşlarınızın arkasından söylenen sözleri kabul etmek mümkün değil" diyen Sarıgül, "Hele hele sağlığı ve sıhhati yerinde olmadığı, böylesi bir dönemde bunu yapıyor olmanız, sanatçı kimliğinizle hiç bağdaşmamaktadır" açıklamasında bulundu.

"LİVANELİ'Yİ HER GÖRÜŞE SAYGILI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Mustafa Sarıgül, "Bugün hem sosyal demokrat olup hem de geldiği yeri unutan sayın Livaneli'yi, her görüşe saygılı olmaya davet ediyor, kendisinin sosyal demokrasinin kalbinde nasıl bir iz bıraktığını ise anlayamıyorum bilemiyorum" dedi.

"SOSYAL DEMOKRASİNİN KALBİNE HANÇER SAPLAMIŞTIR"

"Aslında bugün kendisi, sosyal demokrasinin kalbine bir hançer saplamıştır" diyen Sarıgül, "Keşke yurttaşlarımızın zihninde Zülfü Livaneli, sadece notalara dokunarak şarkılar yapan, kelimelerle oynayarak kitaplar yazan bir sanatçı olarak kalsaydı. Geceleri gökyüzünden güneş toplayan bir sanatçı olarak kalsaydın da, bu milletin gönlünden, bir yıldız gibi kaymasaydın" ifadelerini kullandı.

Yerel medyanın önemine dikkat çeken Sarıgül, "Yerel medya bu ülkede yarım kalanı tamamlayan, duyulmayanı duyuran, bilinmeyeni de açıkça ortaya çıkartandır. Yerel medya tamamen tarafsızdır ne gizlisi ne saklısı vardır, yakında sıra yerel televizyonlara, yerel radyolara da gelecek. İşte bu yüzden yerel medyanın, gerek görsel gerekse işitsel sorumluluğu çok büyük susturulamaz ve kapatılamaz. Yerel medya, bizim Anadolu'daki sesimiz ve nefesimizdir çünkü biz TDP'yiz, değişen Türkiye'nin tek partisiyiz" dedi.

"BİZ, ÖZGÜRLÜKÇÜ DÜŞÜNEN HAKÇA BÖLÜŞEN, MİLLETLE BÜTÜNLEŞEN BİR PARTİYİZ"

Sarıgül açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bizim iktidarımızda basın kurum ve kuruluşlarının ithal ettiği yurt dışı kaynaklı her türlü ekipman ve malzeme ücretlendirmelerinde, vergi ayrıcalığı ile imtiyazlı gümrük geçiş kolaylığı sağlayacağımızı garanti ediyorum. Evrensel hukukun olmazsa olmazımız, basının sesini daha da özgürleştirmek için atılacak gerekli tüm adımlara ek olarak, bu istihdama destek olmak için yapacağımız SGK indirimi ile KDV desteği, bu konudaki kararlılığımızın en samimi ifadesidir. Burada sizlere söz veriyorum. Biz, özgürlükçü düşünen, hakça bölüşen, milletle bütünleşen bir partiyiz. Bu bizim için bir zaman yolculuğudur. Ülkemizde hedeflerimize ulaşmanın yolu değişimindir. Ülkemizde değişim sağlanacak, yerel medyanın yüzü gülecek."

