Üye Girişi
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den Zülfü Livaneli'ye tepki - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den Zülfü Livaneli'ye tepki

04.07.2021 18:46

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında yazar Zülfü Livaneli'nin Ecevit hakkında geçmişte yazdığı ve tekrar gündeme gelen yazısına sert sözlerle tepki verdi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında yazar Zülfü Livaneli'nin Ecevit hakkında geçmişte yazdığı ve tekrar gündeme gelen yazısına sert sözlerle tepki verdi. Sarıgül, "Sayın Livaneli, Ecevit'i sevenlere özür borcunuz var" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında yazar Zülfü Livaneli'nin Ecevit hakkında geçmişte yazmış olduğu ve tekrar gündeme gelen yazısına sert sözlerle tepki verdi. Sarıgül, "Sayın Livaneli, Ecevit'i sevenlere özür borcunuz var" dedi.

"BİZİM DEVLET ANLAYIŞIMIZDA ASLA YER ALMAMAKTADIR"

Başkan Sarıgül açıklamasında, "Bu ülkeye yıllarca hizmet etmiş, her sözünde milleti düşünmüş, sadece "Ne ezen, ne ezilen, insanca, hakça bir düzen" istemiş, "Toprak işleyenin, su kullananındır" demiş, işçinin, alın terinin ve emeğin savunucusu olmuş, inançlara saygı duymuş, laikliğe her zaman sahip çıkmış ve bu ülkede başbakanlık yapmış Sayın Bülent Ecevit'in, sağlığında yapamadığınız bu söylemleri bugün arkasından konuşuyor olmanız, bizim devlet anlayışımızda asla yer almamaktadır" dedi.

"SAYIN ECEVİT VATANINA, BAYRAĞINA HER ZAMAN SAHİP ÇIKMIŞTIR"

"Ben siyasi yaşamım boyunca hakkı Hakka her zaman teslim etmişimdir bundan sonra TDP olarak aynı şekilde bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz ve sözümüzü de kimseden esirgemeyeceğiz" diyen Sarıgül, "Sayın Ecevit, insan hakları ve Türkiye'nin ulusal birliğini daima önemsemiş ve korumuştur. Vakti saati gelince, herkesin sustuğu zamanlarda ABD'ye baş kaldırmış, Kıbrıs'ta da sadece Kıbrıs Türkleri için değil, Rumlar için de barış istemiştir. Sayın Ecevit, tıpkı bizim gibi vatanına, bayrağına, milletine ve toprağına her zaman sahip çıkmıştır" şeklinde açıklamada bulundu.

"O GÜNLERDE ARANIZDAN SU SIZMIYORDU DA BUGÜN NE DEĞİŞTİ?"

Başkan Sarıgül açıklamasının devamında, "Sayın Zülfü Livaneli; Sayın Deniz Baykal ile uzun yıllar beraberdiniz. Baykal'a yaranabilmek için gösterdiğiniz çabaları hepimiz biliyoruz. Peki o zaman Sayın Baykal ile ilgili neden konuşmadınız da bugün konuşuyorsunuz? O günlerde aranızdan su sızmıyordu da bugün ne değişti?" dedi.

"SÖYLEDİKLERİNİZ SANATÇI KİMLİĞİNİZLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

"Sosyal demokrasi adına bu ülke için yıllarca mücadele vermiş bir parti mensubu olarak, çalışma arkadaşlarınızın arkasından söylenen sözleri kabul etmek mümkün değil" diyen Sarıgül, "Hele hele sağlığı ve sıhhati yerinde olmadığı, böylesi bir dönemde bunu yapıyor olmanız, sanatçı kimliğinizle hiç bağdaşmamaktadır" açıklamasında bulundu.

"LİVANELİ'Yİ HER GÖRÜŞE SAYGILI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Mustafa Sarıgül, "Bugün hem sosyal demokrat olup hem de geldiği yeri unutan sayın Livaneli'yi, her görüşe saygılı olmaya davet ediyor, kendisinin sosyal demokrasinin kalbinde nasıl bir iz bıraktığını ise anlayamıyorum bilemiyorum" dedi.

"SOSYAL DEMOKRASİNİN KALBİNE HANÇER SAPLAMIŞTIR"

"Aslında bugün kendisi, sosyal demokrasinin kalbine bir hançer saplamıştır" diyen Sarıgül, "Keşke yurttaşlarımızın zihninde Zülfü Livaneli, sadece notalara dokunarak şarkılar yapan, kelimelerle oynayarak kitaplar yazan bir sanatçı olarak kalsaydı. Geceleri gökyüzünden güneş toplayan bir sanatçı olarak kalsaydın da, bu milletin gönlünden, bir yıldız gibi kaymasaydın" ifadelerini kullandı.

Yerel medyanın önemine dikkat çeken Sarıgül, "Yerel medya bu ülkede yarım kalanı tamamlayan, duyulmayanı duyuran, bilinmeyeni de açıkça ortaya çıkartandır. Yerel medya tamamen tarafsızdır ne gizlisi ne saklısı vardır, yakında sıra yerel televizyonlara, yerel radyolara da gelecek. İşte bu yüzden yerel medyanın, gerek görsel gerekse işitsel sorumluluğu çok büyük susturulamaz ve kapatılamaz. Yerel medya, bizim Anadolu'daki sesimiz ve nefesimizdir çünkü biz TDP'yiz, değişen Türkiye'nin tek partisiyiz" dedi.

"BİZ, ÖZGÜRLÜKÇÜ DÜŞÜNEN HAKÇA BÖLÜŞEN, MİLLETLE BÜTÜNLEŞEN BİR PARTİYİZ"

Sarıgül açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bizim iktidarımızda basın kurum ve kuruluşlarının ithal ettiği yurt dışı kaynaklı her türlü ekipman ve malzeme ücretlendirmelerinde, vergi ayrıcalığı ile imtiyazlı gümrük geçiş kolaylığı sağlayacağımızı garanti ediyorum. Evrensel hukukun olmazsa olmazımız, basının sesini daha da özgürleştirmek için atılacak gerekli tüm adımlara ek olarak, bu istihdama destek olmak için yapacağımız SGK indirimi ile KDV desteği, bu konudaki kararlılığımızın en samimi ifadesidir. Burada sizlere söz veriyorum. Biz, özgürlükçü düşünen, hakça bölüşen, milletle bütünleşen bir partiyiz. Bu bizim için bir zaman yolculuğudur. Ülkemizde hedeflerimize ulaşmanın yolu değişimindir. Ülkemizde değişim sağlanacak, yerel medyanın yüzü gülecek."

(İHA)

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den Zülfü Livaneli'ye tepki
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den Zülfü Livaneli'ye tepki
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den Zülfü Livaneli'ye tepki
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den Zülfü Livaneli'ye tepki

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Zülfü Livaneli, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den Zülfü Livaneli'ye tepki - Son Dakika


Son Dakika

Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya çıkarıldı 19:54 Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya çıkarıldı İstanbul Havalimanı'nda bomba alarmı! Vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı 19:20 İstanbul Havalimanı'nda bomba alarmı! Vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi 19:00 Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü 18:39 Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi 17:54 Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı 17:26 Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı
Prof. Dr. Şahin normal hayata dönmenin şartını aşı olarak açıkladı 17:03 Prof. Dr. Şahin normal hayata dönmenin şartını aşı olarak açıkladı Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Yüzüklü paylaşım, barıştılar iddialarını ortaya çıkardı 16:05 Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Yüzüklü paylaşım, barıştılar iddialarını ortaya çıkardı

Son Dakika Haberleri
19:00 Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
18:50 Marsilya'nın, Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri gülümsetti
18:38 Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü
18:32 Papa Francis, planlı ameliyat için hastaneye yatırıldı
18:25 Ahmet Kutucu, Başakşehir'le 4 yıllık sözleşme imzaladı
17:53 Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi
17:51 Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı
17:38 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'da
17:21 Avrupa Şampiyonası finalini yönetmesi beklenen Cüneyt Çakır ve ekibi eve dönüyor
17:07 Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'a Fenerbahçe'ye getirmek için çalışmalara başladı
Juventus, Gençlerbirliği'nin genç savunmacısı Abdullah Şahindere'yi denemeye çağırdı Juventus, Gençlerbirliği'nin genç savunmacısı Abdullah Şahindere'yi denemeye çağırdı         
20:12
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj: Birlikte çalışırsak, sezon sonu şampiyonluğu kutlarız Vitor Pereira'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj: Birlikte çalışırsak, sezon sonu şampiyonluğu kutlarız         
19:44
Beşiktaş, Salih Uçan'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı Beşiktaş, Salih Uçan'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı         
19:18
Marsilya'nın, Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri gülümsetti Marsilya'nın, Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri gülümsetti         
18:50
Ahmet Kutucu, Başakşehir'le 4 yıllık sözleşme imzaladı Ahmet Kutucu, Başakşehir'le 4 yıllık sözleşme imzaladı         
18:25
Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı         
17:51
Kritik toplantı yarın yapılacak! Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatili var Kritik toplantı yarın yapılacak! Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatili var         
17:13
ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması         
16:12
Son Dakika: Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış         
15:20
Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş         
14:18
Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor         
13:36
Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı         
11:24
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı         
00:02
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 20:30:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den Zülfü Livaneli'ye tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement