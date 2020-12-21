Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, ilk basın toplantısını yaptı - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, ilk basın toplantısını yaptı

21.12.2020 17:51

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ankara'daki bütün partiler aynı, hiçbir partide demokrasi yok, Türkiye'nin tek demokratik partisi biz olacağız." dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, " Ankara'daki bütün partiler aynı, hiçbir partide demokrasi yok, Türkiye'nin tek demokratik partisi biz olacağız." dedi.

Türkiye Değişim Partisi Kurucular Kurulu toplantısında genel başkanlığa seçilen Sarıgül, bir otelde ilk basın toplantısını düzenledi.

Sarıgül, partisinin hiçbir ideolojinin sözcüsü ya da odağı olmayacağını, ülkedeki herkesin kardeşi, dert ortağı olacaklarını söyledi.

Yepyeni bir siyaset anlayışıyla Türkiye'deki milyonların dertlerine çare olmak için geldiklerini belirten Sarıgül, Türkiye'nin "lafta değil icraatta büyük bir değişime ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu" savundu.

Sarıgül, partinin adını akademisyen, öğretim üyesi, işçi, esnaf, sanayici ve tüccarların bulunduğu birçok meslek grubundan insanla bir araya gelerek koyduklarını aktararak şöyle konuştu:

"Ülkemizin en demokratik partisi biz olacağız. Siyaseti delege ağlarının, kongre sahtekarlarının, kongre kurtlarının tekelinden kurtaracak bir teşkilat modelimiz geliyor. Buradan bir kez ilan ediyorum. Ankara'daki bütün partiler aynı, hiçbir partide demokrasi yok, Türkiye'nin tek demokratik partisi biz olacağız. Öbürlerinde delege sistemi var, delege sistemi demokrasi ayıbıdır, demokrasiyi aldatmaktır, gerçek demokrasi değildir. Hiçbir siyasi parti delegelik sistemini kaldıramadı. Biz, bugün itibarıyla delegelik sistemini kaldırdık, gerçek demokrasi geliyor."

"Genel başkanı partiye kayıtlı üyeler seçecek"

Partinin genel başkanını partiye kayıtlı üyelerin seçeceğini ve partiyi iki dönem iktidara taşıyamayan genel başkanın görevini bırakacağını açıklayan Sarıgül, Ankara'ya zaman tüketmeye değil, siyasetin yapılış şeklini değiştirmeye, ezberleri bozmaya geldiklerini ifade etti.

Mustafa Sarıgül, "Canla, başla, azimle, gayretle çok çalışacağız, düşüncelerimizi, görüşlerimizi, projelerimizi milletimizle buluşturacağız. Allah'ıma inandığım gibi milletime de inanıyorum ki milletimiz, bizim çağrımıza cevap verecek. Çünkü halisane, güzel, bereketli duygularla yola çıkıyoruz. O çıktığımız yol güzel bir yol, inşallah kutlu bir yol olacak, milletimizin yüzünü güldürme yolu olacak." dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, ilk basın toplantısını yaptı
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, ilk basın toplantısını yaptı
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, ilk basın toplantısını yaptı
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, ilk basın toplantısını yaptı

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, ilk basın toplantısını yaptı - Son Dakika


Son Dakika

Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi 2,5 aylık eşi tarafından darbedilen 17 yaşındaki genç kız: Korktuğum için evden çıkamıyorum Muslera sahalara dönüş için tarih verdi: Ocak ayında sahada olacağım Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına şartlı onay verdi Sosyal medya fenomeni Josi Maria, manken hastalığından öldü Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellerde yılbaşı kutlamasına izin verilmeyecek Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellerde yılbaşı kutlamasına izin verilmeyecek         
18:26
Arkadaşıyla mesajlaşan kız kardeşine kızan ağabey salladığı bıçakla annesini öldürdü Arkadaşıyla mesajlaşan kız kardeşine kızan ağabey salladığı bıçakla annesini öldürdü         
18:08
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Türkiye'de virüsün mutasyon geçirip geçirmediği araştırılıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Türkiye'de virüsün mutasyon geçirip geçirmediği araştırılıyor         
17:58
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs vaka oranı geçen haftaya göre yüzde 40 düştü Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs vaka oranı geçen haftaya göre yüzde 40 düştü         
17:34
AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı         
16:56
Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü         
16:13
Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar         
15:37
Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01         
14:13
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak 400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak         
13:43
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor         
13:13
Daha önce Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme düşen, şimdi de bekçilere saldırdığı iddia edilen kurye konuştu         
12:47
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 19:00:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, ilk basın toplantısını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei