Türkiye Değişim Partisi iktidara geldiğinde Trakya'nın gelişmesi için "Dubai modeli" uygulayacak - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi iktidara geldiğinde Trakya'nın gelişmesi için "Dubai modeli" uygulayacak

17.03.2021 16:51
Türkiye Değişim Partisi iktidara geldiğinde Trakya'nın gelişmesi için

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, doğal ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan Trakya'da turizmi geliştirmek amacıyla "Dubai modeli"ni uygulayacaklarını söyledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, doğal ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan Trakya'da turizmi geliştirmek amacıyla "Dubai modeli"ni uygulayacaklarını söyledi.

Partisinin teşkilat çalışmaları kapsamında Edirne'ye gelen Sarıgül, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda partililerle bir araya geldi.

Sarıgül, TDP'nin Atatürk ilkelerini savunan, "hudut ve bayrak birliği" diyen demokratik bir kitle partisi olduğunu anlattı.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ileri süren Sarıgül, parti olarak çözüm önerilerinin hazır olduğunu belirtti.

Tecrübeli bir kadroyla yola çıktıklarını ifade eden Sarıgül, "Tecrübeli kadrolarla akla, bilime önem vererek ülkemizi dürüst politikalarla başarıdan başarıya ulaştıracak kadrolar TDP'dedir." dedi.

Trakya'ya Dubai modeli uygulanacak

Sarıgül, TDP iktidarında Trakya'nın turizmini geliştirmek için projeler yapacaklarını belirterek "Dubai modeli" uygulayacaklarını söyledi.

Trakya'yı Balkanlar'ın en önemli turizm merkezi yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Sarıgül şunları kaydetti:

"TDP iktidarında Trakya, Balkanlar'ın Dubai'si olacak. 12 Balkan ülkesinde yaşayan 150 milyon nüfus Trakya'ya gelecek. Trakya'yı kültürde, sanatta, eğitimde, turizmde, alışverişte tarihi ve doğal güzellikleriyle muhteşem bir noktaya taşıyacağız.

Balkan ülkelerindeki 150 milyon Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya gitmek istemiyor, buraya gelmek istiyor. Biz Dubai modeli neyse onun aynısını burada planlayacağız."

Trakya'da tarımı geliştirmek için projeleri olduğunu da ifade eden Sarıgül, ayrıca burada tarımsal üretim organize sanayi bölgeleri planlayacaklarını dile getirdi.

İl Başkanı Tolga Hekimoğlu'na mazbatasını veren Sarıgül, daha sonra TDP İl Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Değişim Partisi iktidara geldiğinde Trakya'nın gelişmesi için 'Dubai modeli' uygulayacak - Son Dakika


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