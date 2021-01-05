Türkiye Değişim Partisi ilk Merkez Yürütme Toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi ilk Merkez Yürütme Toplantısını gerçekleştirdi

05.01.2021 15:31

- Türkiye Değişim Partisi ilk Merkez Yürütme Toplantısını gerçekleştirdi TDP Basın Sözcüsü Uğur Aksöz: "Bu partinin tek patronu vardır o da aziz milletimizdir" Türkiye Değişim Partisi ilk Merkez Yürütme Toplantısını gerçekleştirdi.

- Türkiye Değişim Partisi ilk Merkez Yürütme Toplantısını gerçekleştirdi

TDP Basın Sözcüsü Uğur Aksöz:

"Bu partinin tek patronu vardır o da aziz milletimizdir"

ANKARA - Türkiye Değişim Partisi ilk Merkez Yürütme Toplantısını gerçekleştirdi. TDP Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Genel Başkan yardımcılıkları ve onların görev alanları tespit edildi.

Toplantıda konuşan parti sözcüsü Uğur Aksöz, "Bugün ki toplantımızda Genel Başkan Yardımcılıkları ve onların görev alanları tespit edildi. Bundan sonraki görüşmelerde de partimiz adına kim konuşursa konuşsun ilkelerimizin ne olduğunu ve her zaman bu ilkelere uyulacağını belirtmek isterim. TDP'nin bütün mensupları barışçıl bir şekilde nezaket ve hakaret içermeyen bir üslup içinde olacaktır. Kişilerle uğraşmak, birilerini suçlamak ve hakaret yoktur" dedi.

"Bu partinin tek patronu vardır o da aziz milletimizdir"

Merkez Yürütme Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Aksöz, "TDP halkı kucaklamak, barışı ve birliği sağlamak için kurulmuştur. Hepimizin ortak dili nezaket olacaktır. Bu partinin tek patronu vardır oda aziz milletimizdir. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak bundan sonra Anadolu'yu karış karış gezeceğiz, kendimizi anlatacağız "şeklinde konuştu.

Türkiye Değişim Partisi ilk Merkez Yürütme Toplantısını gerçekleştirdi
Türkiye Değişim Partisi ilk Merkez Yürütme Toplantısını gerçekleştirdi
Türkiye Değişim Partisi ilk Merkez Yürütme Toplantısını gerçekleştirdi
Türkiye Değişim Partisi ilk Merkez Yürütme Toplantısını gerçekleştirdi

Türkiye Değişim Partisi, Uğur Aksöz, Hakaret, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye Değişim Partisi ilk Merkez Yürütme Toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika


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