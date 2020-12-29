Türkiye Değişim Partisi'nde görev dağılımı belli oldu - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi'nde görev dağılımı belli oldu

29.12.2020 14:39
Türkiye Değişim Partisi'nde görev dağılımı belli oldu, System.String[]

Türkiye Değişim Partisinde, parti meclisi, disiplin kurulu, kadın ve gençlik kolları ile MYK seçimi yapıldı.

Türkiye Değişim Partisinde, parti meclisi, disiplin kurulu, kadın ve gençlik kolları ile MYK seçimi yapıldı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Merkez'inde gerçekleştirilen kurucular kurulu toplantısında, partinin genel sekreteri ile saymanı, genel başkan yardımcıları, kadın kolları ile gençlik kolları başkanları seçildi.

Parti Genel Sekreteri eski CHP milletvekili Hasan Aydın, Genel Sayman Anavatan Partisi kurucusu Özkan Ercan, Genel Başkan Yardımcıları eski CHP milletvekili Uğur Aköz, İrfan Karakaş, Gamze Büyük, Sabri Erbakan, Bayram Özata, Aziz Murat Hatipağaoğlu, Oğuz Fidan, Şaban Gürbüz, Soner Gökçe, Mehmet Ali Oğuş, Monik İpekel, Genel Sekreter Yardımcısı Şaban Ulutaş, Kadın Kolları Genel Başkanı Canan Ceylan, Gençlik Kolları Genel Başkanı Onurcan Yazıcı oldu.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genel Başkan Mustafa Sarıgül, bugün itibarıyla kurulların Ankara'daki "İktidara Hazırlık Merkezi"nde göreve başladığını söyledi.

Sarıgül, yarın saat 14.00'de Bursa İktidara Hazırlık Merkezi'ni açacaklarını, ocak ayı sonuna kadar yaklaşık 45'in üzerindeki il merkezlerinin açılışlarını tamamlamayı düşündüklerini ve şubatın 15'inde de Türkiye çapındaki örgütlenmelerinin tamamen biteceğini öngördüklerini ifade etti.

Partiye yoğun bir ilginin olduğunu aktaran ve bu ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Sarıgül, şunları kaydetti:

"Türkiye Değişim Partisi sağ el ile sol eli birleştiriyor. Biz sağın ve solun tekelinde asla değiliz. İstiyoruz ki yüreği insan sevgisiyle olan, yüreği barıştan yana olan, milli manevi duygulara saygı duyan, Atatürk ilkelerini savunan, inançlara saygılı, laiklikle bütünleştiğimiz, hudut ve bayrak birliği dediğimiz bütün yurttaşlarımıza Türkiye Değişim Parti'mizin kapıları açıktır. Süratli bir şekilde ilçe başkanlarımız göreve başlıyorlar, üye kayıt kampanyalarımız yoğun olarak devam edecek, bundan sonra ben de gece gündüz illerde ve ilçelerde olacağım."

Türkiye Değişim Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye, Kadın, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye Değişim Partisi'nde görev dağılımı belli oldu - Son Dakika


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