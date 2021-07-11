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Türkiye Değişim Partisi'nin İstanbul 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi'nin İstanbul 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi

11.07.2021 15:24

Türkiye Değişim Partisi'nin İstanbul 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "Büyük demokrasi mücadelesi için yola çıktık" Türkiye Değişim Partisi'nin İstanbul 1. Olağan İl Kongresi Şişli'de gerçekleşti.

Türkiye Değişim Partisi'nin İstanbul 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül:

"Büyük demokrasi mücadelesi için yola çıktık"

İSTANBUL - Türkiye Değişim Partisi'nin İstanbul 1. Olağan İl Kongresi Şişli'de gerçekleşti. Kongrede konuşan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Büyük demokrasi mücadelesi için yola çıktık" dedi.

Türkiye Değişim Partisi'nin İstanbul 1. Olağan İl Kongresi, Şişli'de bulunan bir otelin kongre salonunda TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Kongreye TDP İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat, TDP İstanbul İl Gençlik Kolları ile TDP Kadın Kolları üyeleri ve pek çok delege katıldı. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül kongre salonuna gelişinde coşkuyla karşılandı.

"TDP'nin ana felsefesi adalettir"

Kongrede konuşan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Sevgili kardeşlerim, bir ülkenin en büyük varlığı ülkenin adaletidir. Hazreti Ömer, 'Adalet mülkün temelidir' diyerek önemli bir işarette bulunmuştur. Hazreti Ali 'Devletin dini adalettir' diyerek çok önemli bir noktaya işaret etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, adaleti genç cumhuriyetimizin temel taşı yapmıştır. TDP'nin ana felsefesi adalettir. Adalet yoksa bereket olmaz, adalet yoksa yatırım olmaz, adalet yoksa Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olmaz. Çünkü adalet, insan haklarının, hukukun temel taşıdır. Hiç kuşkunuz olmasın. Biz adaletli olacağız, haktan yana olacağız. Biz, güçlünün değil haklının yanında olacağız" diye konuştu.

"Büyük demokrasi mücadelesi için yola çıktık"

Adalet ve demokrasi için yola çıktıklarını belirten Sarıgül, "Ezileni, yorulanı, çaresizi görüyoruz, çare TDP'dir. Biz vatan ve bayrak aşkı ile geliyoruz. Biz umut için, bereket için geliyoruz. Bugün çok mutluyum, sizlerin heyecanını görüyorum, sizlerle gurur duyuyorum. Kardeşlerim doğruları söylediğimiz için buradayız, bildiğimiz yoldan şaşmadığımız için buradayız, 'adalet ve demokrasi' dediğimiz için buradayız. Vatan sevgisiyle bir büyük demokrasi mücadelesi için yola çıktık" dedi.

"Sorun değil çare üreteceğiz"

Yurttaşları ülke yönetimine ortak edeceklerini kaydeden Sarıgül, "Omuzlarımıza yüklenen bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için yollardayız. Adım adım durmadan, dinlenmeden, ayrım yapmadan ülkemizin her karış toprağına dokunacağız. Sevgili kardeşlerim il ve ilçe kongrelerimizi bitmek üzere yepyeni bir dönem var önümüzde, yeni bir canlanma, yeni bir uyanış ve değişim dönemi geliyor. TDP; sorun değil, çözüm üreten parti olacak. Yurttaşlarımızı ülkemizin yönetimine ortak edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Vatan aşkıyla yola çıktık"

İktidara geldiklerinde sevgi ve saygı öncelikli yönetimin olacağını belirten Sarıgül, "Türkiye Demokrasi Partisi iktidarı içinde, demokrasi içinde ülkemizi nasıl kucakladığımızı, devletimizi saygıyla, sevgiyle nasıl yönettiğimizi herkes görecek. Sevgili yurttaşlarım korkma, üzülme, geleceğe umutla bak. Çünkü TDP umutla, heyecanla, vatan aşkı ile yola çıktı. Ezilenlerin, kimsesizlerin kimsesi olmak için yola çıktı. Ülkemizde barış diyen, özgürlük diyen, huzur diyenlerin yanında olmak için yola çıktı" dedi.

Türkiye Değişim Partisi'nin İstanbul 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
Türkiye Değişim Partisi'nin İstanbul 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
Türkiye Değişim Partisi'nin İstanbul 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
Türkiye Değişim Partisi'nin İstanbul 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
Türkiye Değişim Partisi'nin İstanbul 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
Türkiye Değişim Partisi'nin İstanbul 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
Türkiye Değişim Partisi'nin İstanbul 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
Türkiye Değişim Partisi'nin İstanbul 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi

Türkiye Değişim Partisi, İstanbul, Türkiye, Şişli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye Değişim Partisi'nin İstanbul 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika


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