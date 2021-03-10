Türkiye Değişim Partisi'nin Serik teşkilatı tanıtıldı - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi'nin Serik ilçe teşkilatı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı toplantıyla basın mensuplarına tanıtıldı.

Türkiye Değişim Partisi Antalya İl Başkanı Cihan Dinç, Belkıs mahallesinde bir restaurantta düzenlenen toplantı yaptığı konuşmada, partisinin Antalya'da ilgi gördüğünü söyledi.

Mustafa Sarıgül'ün genel başkanlığında kurulan partisinin Atatürk'ün izinde olduğuna dikkati çeken Dinç, "Bayrağımız ve hudut birliğimiz bizim için çok önemli. Genel Başkanımız Türkiye'nin iki kalple yönetileceğini çok iyi açıklıyor. Biz burada olmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Parti amblemlerinde yer alan iki kalbin bir yıldızla bağlandığını ifade eden Dinç, bunun Trakya ve Anadolunun birbirine bağlandmasını temsil ettiğini kaydetti.

Antalya bölgesinde ilk olarak Serik ilçe teşkilatının görev yetkilerinin verildiğini söyleyen Dinç, "Antalya'da toplam 7 ilçemizde teşkilatlanmamızı tamamladık. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Toplantıda, Serik İlçe Başkanı Hasan Çelik ve yönetimi tanıtıldı.