TDP Genel Başkanı Sarıgül, Bolu'da temaslarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Bolu'da temaslarda bulundu Açıklaması

09.09.2022 15:44
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Bolu'da temaslarda bulundu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bolu'da temaslar gerçekleştirdi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bolu'da temaslar gerçekleştirdi.

Sarıgül, Bolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı açıklamada, parti olarak af taleplerinin, siyasi değil tamamen vicdani bir talep olduğunu, diğer siyasi partilerin özellikle de MHP'nin af konusunda attığı adımları toplumsal barış ve kardeşlik hukuku açısından son derece olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'ı destekleyen açıklamalarını esefle kınadığını belirten Sarıgül, "Buradan Yunanistan'ı uyarıyorum. Ayıdan post Amerika'dan dost olmaz. Sayın Miçotakis, Amerika sana çok uzak, Türkiye sana çok yakın. Türkiye ile dost olmaya bak. Biz her zaman barıştan ve sevgiden yanayız. Sayın Miçotakis, siyasiler savaş istemez barış ister." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik "Bir gece ansızın gelebiliriz." sözlerine destek verdiğini dile getiren Sarıgül, şöyle konuştu:

"TDP olarak ulusal politikalarda, dış politikada her zaman devletimizin yanındayız. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Bir gece Yunanistan'a ansızın gelebiliriz.' lafı son derece değerlidir ve önemlidir. Yunanistan Avrupa'nın ve Amerika'nın şımarık çocuğu. Bir kez daha Yunanistan bilsin ki bizim iç politikada farklılıklarımız olabilir ama toprağımız ve bayrağımız söz konusu olduğu zaman cumhurbaşkanımızın ve devletimizin yanında her zaman yer alırız."

Sarıgül, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme çalışmaları ile ilgili de "6'lı masa bir aday gösterecekse oradaki en doğru aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ana muhalefet partisi lideridir ama tabii ki takdir onların. Bizim bu konuda fazla yorum yapmamız doğru olmaz." ifadesini kullandı.

Daha sonra Mudurnu ilçesine geçen Sarıgül, her cuma geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bir Ahilik geleneği olan "Esnaf Duası"na katıldı.

Cuma namazını Taşkesti beldesinde kılan Sarıgül, burada yaptığı esnaf ziyaretinin ardından ilden ayrıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Sarıgül, Türkiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDP Genel Başkanı Sarıgül, Bolu'da temaslarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül, Bolu'da temaslarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
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